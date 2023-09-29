Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da çekildiğini duyurduğu 60. Altın Portakal Film Festivali iptal edildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 7-14 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu. Sosyal medya sitesi X üzerinden bir açıklama yayınlayan Böcek, "Gelinen noktada, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, yıllara meydan okumuş festivalimizin bazı kişilerin elinde malzeme edilmesine, sinema emekçilerinin hakkının yenmesine asla izin vermeyeceğim" dedi.

Mesajında, festivalin içerik sorumlusunun Festival Yönetmeni ve onun sanat ekibi olduğunu vurgulayan Böcek, bu kişilerin tamamının süreci yanlış yönettiğini ve kriz yönetimini yapamadığını öne sürdü. Altın Portakal'ın ev sahibi sıfatıyla yaptığı açıklamada Böcek, Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu ile sanat ekibinin görevine de son verildiğini duyurdu.

Tartışmaları başlatan film "Kanun Hükmü"

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterimi planlanan "Kanun Hükmü" adlı belgesel yapımın programdan çıkarılmasının ardından başlayan kriz, Altın Portakal'a destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Perşembe günü, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da bugün Festival'den bu desteklerini çekme kararı alması ile tırmanmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, "Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Antalya Spor Salonumuz tahsis edilmişti. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki 'Kanun Hükmü' adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız" denilmişti.

60. Altın Portakal Film Festivali'nin jüri başkanlığını yapması planlanan oyuncu Demet Akbağ da, yine Cuma günü yaptığı bir açıklamada, "Bir hafta boyunca sinema konuşmak ve sinemayla iç içe olmak için kabul ettiğim, Antalya Altın Portakal Film Festivali - Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Yaşanan iletişim sorunları, kriz yönetiminin yapılamaması ve ismimin dahil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım" ifadelerini kullanarak, bu görevden çekildiğini duyurmuştu.

Yönetmenliğini Nejla Demirci'nin yaptığı, tartışmaların odağında olan "Kanun Hükmü" adlı belgesel film KHK ile kamu görevinden atılan doktor Yasemin Demirci ile öğretmen Engin Karataş'ın mücadelesini konu ediyor. Film önce programdan çıkarılmış ve bunun üzerine, Akbağ ile birlikte tüm jüri üyeleri görevlerinden çekilme kararı almış; daha sonra yapımın yeniden programa alınması ile jüri başkanı ve üyeleri görevlerine dönmüştü. Ancak festival yönetmeni Boyacıoğlu, son olarak filmin bir kez daha programdan çıkarıldığını açıkladı.

DW / ET,BK

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