 ″Altın kız″ Betty White hayata veda etti | Kültür | DW | 01.01.2022

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Kültür

"Altın kız" Betty White hayata veda etti

1980'li yıllarda geniş bir hayran kitlesi bulunan Altın Kızlar dizisinin yıldızı, komedi oyuncusu Betty White, 99 yaşında hayatını kaybetti. ABD Başkanı Biden, White'ın ardından "O bir kültür ikonuydu" dedi.

USA Golden Girls-Star Betty White ist tot

Bir dönem dünyada ve Türkiye'de popüler olan televizyon dizisi Altın Kızlar'ın başrol oyuncusu Amerikalı aktris Betty White, 99 yaşında hayatını kaybetti. 

Televizyon kariyerine 1953'te başlayan White, 17 Ocak'ta 100'üncü yaşını kutlamaya hazırlanıyordu.

Altın Kızlar dizisinde Rose karakterini canlandıran White, 4 başrol oyuncusundan hayatta kalan son kişiydi.

Altın Kızlar'da emeklilik sonrası Miami'ye yerleşen ve aynı evi paylaşan 4 kadının hikayesi anlatılıyor.

Altın Kızlar'da emeklilik sonrası Miami'ye yerleşen ve aynı evi paylaşan 4 kadının hikayesi anlatılıyor.

White'ın ölümlü duyuran menajeri ve arkadaşı Jeff Witjas, "Onun öleceğini hiç düşünmezdim. Hayatımda tanıdığım en pozitif insandı" diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden da, Twitter'dan yaptığı paylaşımda White'ın Amerikalı bir çok nesli güldürüğünü belirterek, "O bir kültür ikonuydu" dedi.

Hayranları White'ın ölüm haberinin ardından, Hollywood'daki Şöhretler Kaldırımı'nda bulunan yıldızına çiçekler ve mumlar koyarak sanatçıyı andı.

Betty White, kariyerine sekiz Emmy, bir Grammy ve üç Ekran Oyuncuları Birliği ödülü sığdırdı.

AP / GY, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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