Altılı masanın ikinci tur görüşmeleri başladı

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi liderlerinin oluşturduğu Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmeleri, bugün TSİ 14:00'te CHP'nin ev sahipliğinde başladı. CHP, görüşme öncesi, sosyal medya hesabında, ‘birlik, beraberlik ve demokrasi’ mesajı içeren bir video yayınladı.

CHP kurmaylarının da sosyal medya hesaplarında paylaştığı, “Biz kazanacağız” etiketinin yer aldığı video, altı liderin "birlik, beraberlik ve demokrasi" vurgusu yapıldı.

Altılı masanın ikinci tur toplantılarında partilerin yaz ayları boyunca kendi içlerinde geçiş sürecine dair yaptıkları hazırlıklar ve yol haritasının ele alınması bekleniyor.

Masada şu anda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yer alıyor.

Basına daha önce yansıyan haberlerde muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması durumunda Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişe kadar olan süre için yürütme, bürokrasi, kamu kurumlarının işleyişi ve geçiş sürecinin nasıl ve ne kadar olacağı ile ilgili bir protokol imzalanacağı yer almıştı.

DEVA partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ikinci tur görüşmelerinde seçim beyannamesi, geçiş süreci yol haritası gibi konuların yer alıp almayacağı ile ilgili olarak, "Altı partinin ortak bir seçim beyannamesi çalışması ve bunun ortak bir mutabakata dönüşmesi 2 Ekim’de başlayacak ikinci tur görüşmelerinden en büyük beklentimiz. Bizim önerilerimiz hazır. Diğer partiler de somut çalışmalarla gelebilirlerse ilerleyebiliriz. Vatandaşlara somut sözler söyleyebilmeliyiz artık. Çok kritik bir süreç. Çünkü mevcut anayasal düzene göre, parlamenter sistemin de ruhuna göre ülkeyi yönetmemiz gereken bir geçiş süreci yaşayacağız." açıklaması yapmıştı.

Adaylık tartışması

Son dönemde altılı masa, ortak aday tartışmalarıyla gündeme gelmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nın olası adaylığı ile ilgili olarak “Kemal Bey dedi ki, 'Bu altılı masa, Cumhurbaşkanı adayını tespit edecek.' Bu masaya bu görevi verip, kendini bağlayan Sayın Kılıçdaroğlu. O masanın bir noter olma görevi yok” sözleri tartışma yaratmıştı.

CHP'den yapılan açıklamada, ortak adayın "millet masasının ortak mutabakatı" ile belirleneceğini ifade edilmişti. DW Türkçe'nin altılı masa kulislerinden edindiği bilgilere göre, adayın açıklanması Aralık-Ocak aylarını bulabilir.

DW / AI, BÖ