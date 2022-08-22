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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, DP lider Gültekin Uysal, İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi lideri Ahmet DavutoğluFotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

Altılı masanın önceliği "geçiş süreci"

Eray Görgülü
38 dakika önce

İlk turun son toplantısının ardından yayınladığı bildiride "ortak aday" vurgusu yapan altılı masanın, önümüzdeki günlerde Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş süreci mutabakatına öncelik vereceği öğrenildi.

https://www.dw.com/tr/alt%C4%B1l%C4%B1-masan%C4%B1n-%C3%B6nceli%C4%9Fi-ge%C3%A7i%C5%9F-s%C3%BCreci/a-62888388

İlk tur görüşmelerini tamamlayan altılı masa, yayınladığı bildiri ile ortak aday çıkarma konusundaki kararlılığını vurguladı. Ancak, muhalefet partilerinin ortak adaydan önce Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş süreci mutabakatı üzerinde çalışma yürüteceği belirtildi. DW Türkçe'nin sorusunu yanıtlayan DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu da, "Biz geçiş sürecini çalıştık, diğer birçok partinin de çalıştığını biliyoruz. Önümüzdeki haftalarda geçiş süreci mutabakatı ile ilgili süreç işletilecektir" dedi. 

Altılı masa ortak adayda uzlaştı mı?

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hedefiyle bir araya gelen altılı masa, ilk turun son toplantısını Pazar akşamı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde tamamladı.

Toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride "Ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı, hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, herkesin cumhurbaşkanı olacaktır" ifadesiyle ortak aday konusundaki kararlılığa dikkat çekildi. Altılı masanın ortak cumhurbaşkanı adayı ile ilgili ilk kez kararlılık içeren ifadeleri, kulislerde "Altılı masa, ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda uzlaştı" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

DW Türkçe'nin konuştuğu muhalefet partilerinin üst düzey temsilcileri, henüz alınmış kesin karar olmamakla birlikte altılı masanın öncelikli hedefinin ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarmak olduğunu dile getirdi. Ancak kaynaklar, masanın ortak adaydan önce geçiş süreci mutabakatına öncelik vereceğine de dikkat çekti. 

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa YeneroğluFotoğraf: picture-alliance/dpa/B. v. Jutrczenka

Yeneroğlu: Ortak adaydan önce geçiş süreci mutabakatı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, şu anda Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem kapsamında Anayasa çalışmasını yürüttüklerine dikkat çekerek, "Kısa zaman içerisinde bitirilecek" dedi. Belirlenecek ortak adayın yürütmenin başı olarak görev yapacağını vurgulayan ve tüm politikaların da sorumlusu olacağını ifade eden Yeneroğlu, "O sebepten dolayı geçiş sürecinde uygulanacak politikalar ile ilgili mutabakat oluşturulması gerekiyor" dedi. Ortak adayın öncelik olduğunu ancak geçiş sürecinde ülkenin nasıl yönetileceği hususlarından önce gelmediğini vurgulayan Yeneroğlu, "Ortak adayın geçiş sürecinde ülkeyi nasıl yöneteceği ile ilgili mutabakat sağlandıktan sonra, ortak adayı konuşuruz" ifadesini kullandı.

Geçiş sürecini kendilerinin çalıştıklarını ve diğer birçok partinin de çalıştığını kaydeden Yeneroğlu, "Önümüzdeki haftalarda geçiş süreci mutabakatı ile ilgili süreç işletilecektir. Mutabakat sağlanmadan başka konulara geçiş söz konusu olmaz. Önümüzdeki sürecin en önemli gündem maddesi bu mutabakat olacaktır" diye konuştu. 

"İkili, üçlü ittifak da olabilir"

Gelecek Partisi'nden üst düzey bir yetkili de altılı masanın ortak aday çıkarmak, geçiş sürecini planlamak ve TBMM'de mümkün olan en fazla sandalye sayısını almaya yönelik üç hedefi bulunduğuna dikkat çekti. Ortak aday konusunun yılbaşından önce gündeme gelmesini beklemediğini ifade eden yetkili, "Geçiş sürecini planlamak olan ikinci hedefimiz şimdi öncelikli hedef haline geldi. Liderler, bu konuyu konuşuyorlar" dedi.

Aynı yetkili, ittifakla ilgili bir başka ihtimale de dikkat çekti. Altılı masanın üst bir çatı olarak düşünülmesi gerektiğini kaydeden yetkili, "Onun altında tekli, ikili, üçlü ittifak da olabilir. Oradaki hedef de Anayasayı değiştirebilecek oranda milletvekili sayısına ulaşmak olacak" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem ErkekFotoğraf: DHA

CHP'li Erkek: Masaya nifak sokmak mümkün değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise tek adam rejimine karşı büyük bir demokrasi mücadelesi verdiklerini kaydederek, altılı masanın ilk toplantısını 12 Şubat'ta yaptığını hatırlattı ve 28 Şubat'taki mutabakat metni ile de ortak mücadelenin temellerinin atıldığını söyledi.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının altılı masadan çıkacağını belirten Erkek, "Yeni bir siyaset kültürüne ihtiyacımız var. O masada demokrasi var ve bunun için temel ilkelerde uzlaşıyoruz" diye konuştu. Seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere yol haritaları üzerinde çalıştıklarını kaydeden Erkek, ortak cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması ile ilgili de, "Saray iktidarının bütün amacı altılı masayı dağıtmak. Altılı masaya nifak sokmak. Ancak bu mümkün değil. Biz de bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyduk" dedi.

 

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