Altılı masadan "hedefe emin adımlarla ilerliyoruz" mesajı

Altılı masanın ikinci tur toplantılarının ilki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde 2 Ekim'de Ankara'da yapıldı.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadiyle bir araya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarının oluşturduğu Altılı Masa'nın Pazar günkü toplantısı sonrasında yapılan ortak açıklamada, "toplantıların kararlılıkla devam ettiği" belirtilerek, altılı masanın hedefine "emin adımlarla" ilerlediği vurgulandı.

Ortak aday konusu ile CHP ve İYİ Parti arasında görüş ayrılıkları bulunduğu yönündeki tartışmaların gölgesinde düzenlenen yaklaşık 4,5 saatlik toplantı sonrasında altı liderin imzası ile ortak bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Altılı Masa olarak her zaman vurguladığımız gibi, bu yeni bir başlangıç ve yeni bir inşadır" denildi. Toplantıların kararlılıkla devam ettiği de tekrarlanarak, "Gerçekleştirdiğimiz ilk altı toplantıda siyasi tarihimizde ender görülen bir işbirliği anlayışı içinde önemli mesafeler aldık" ifadesi kullanıldı.

"Ortak Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı olacak"

Açıklamadaki "Altılı Masa hedefine emin adımlarla ilerlemektedir ve göstereceğimiz ortak Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır" ifadeleri ile masada kriz olmadığı mesajı verildi.

"Altılı Masa aynı zamanda, demokratik hukuk devleti için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi tesis edecek Meclis çoğunluğunu da kazanacaktır" denildi.

Açıklamada "Bizler, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni hazırlayan altı siyasi parti olarak, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak, adaleti tesis etmek, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek bir arada özgürce yaşamak, toplumsal huzuru ve barışı sağlamak, tüm vatandaşların insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesini güvence altına almak, çoğulcu, demokratik bir Türkiye inşa etmek ve gelecek nesillere bu değerleri emanet etmek için bir aradayız" ifadelerine yer verildi.

Altılı masanın toplantısı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti Fotoğraf: DHA

Geçiş süreci için oluşturulan yol haritası açıklanacak

Altılı masanın kurduğu Geçiş Süreci Yol Haritası Komisyonu, Anayasal ve Yasal Reform Komisyonu, Kurumsal Reform Komisyonu, Seçim Güvenliği Komisyonu ve İletişim Komisyonu'nun çalışmalarına devam ettiği belirtilerek, bu toplantıda iki konunun ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Birincisi, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası konusunda yapılan çalışmaları değerlendirdik ve bu konudaki çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak kamuoyunun bilgisine sunma kararı aldık" denildi.

Altı konuda çalışma grupları oluşturulacak

Ayrıca altı konuda çalışma grupları oluşturulmasına karar verildi: "İkincisi, ülkemizin önemli temel politika alanları için ortak bir çalışma grubu kurulmasına, halkımızın menfaatleri doğrultusunda ortak politikalar belirlenmesine ve bu politikaların ortak taahhütlerimiz olarak kamuoyuna ilan edilmesine karar verdik."

Bu temel politika alanlarının da, hukuk, adalet ve yargı; kamu yönetimi; şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele; ekonomi, finans ve istihdam; sektörel ve bölgesel konular; bilim ve teknoloji; eğitim ve öğretim; sosyal politikalar; dış politika, güvenlik, savunma olarak belirlendiği haber verildi.

Millet İttifakı'nı oluşturan altılı masanın, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadiyle 12 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı.

ANKA, DW/JD, ETO