Altılı masada yeni anayasa hamlesi

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, altılı masanın en uzun toplantısında, altılı masayı oluşturan partilerin AKP’nin başörtüsü ve aileye dair teklifiiyle ilgili yeni bir anayasa teklifi verme kararı aldığını söyledi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, gazete, televizyon ve internet medyasının temsilcileriyle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Uysal, başörtüsü tartışmasına yönelik altılı masa olarak yeni bir hazırlık sürecinde olduklarını duyurdu. Uysal şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye'de bugün başörtüsüyle ilgili aklı selim hiç kimsenin itirazı yok, ortak bir kabul ve ortak pratik var bu noktada. Gelinen noktada iktidarın teklifi var. Önümüzdeki hafta basına yansıyan şekliyle de siyasi parti gruplarıyla tekrar görüşmeler olacak. CHP’nin zaten bir yasa teklifi var ama dünkü değerlendirmemizde hem yasa hem anayasa teklifi sürecinde sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, Meclis’te temsiliyeti olan milletvekilleri olan, grubu olan partiler olarak biz hazırlığımızı gerçekleştireceğiz. Bu noktada muhalefet olarak ayrı bir anayasa değişikliği teklifimiz olacak. İktidarın manipülasyonlarına imkan vermeyecek şekilde sürecin işlemesini istiyoruz."

Sadece başörtüsü teklifi

"Muhalefet olarak altılı masa olarak yeni bir anayasa teklifi mi verilecek?" sorusuna Uysal, "Evet. Başörtüsü ile ilgili bir teklifin verilmesi hususunu değerlendirdik" dedi.

Önümüzdeki hafta teklife yönelik çalışmanın somutlaşacağını da belirten Uysal, "Çok temel olarak iktidarın metnindeki birtakım düzenlenmesi gereken hususların olduğu açık. Bizler bu noktada hazırlığımızı yaparak, farklı endişeleri giderecek iktidarın suistimallerine iktidarın manipülasyonlarına imkan vermeyecek şekilde bir sürecin işlemesini istiyoruz açıkçası" dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Fotoğraf: Demokrat Parti

"Tüm partilere destek için çağrımız olacak"

Gültekin Uysal, Anayasa değişiklik teklifi için 200 milletvekilinin imzasının gerektiği ancak altılı masayı oluşturan partilerin Meclis’teki sandalye sayısının 175 olduğunun hatırlatılması üzerine de "Milletvekillerinin imzasına açmak noktasında bir düşüncemiz var. Anayasa değişikliklerinde parti disiplini çerçevesinde bağlayıcı bir karar alınamayacağını biliyoruz" dedi. Uysal, Meclis’teki bütün siyasi partilere teklife destek olmaları çağrısında bulunacaklarını da belirterek, önümüzdeki hafta tekliflerinin netleşebileceğini dile getirdi.

Edinilen bilgiye göre; bu noktada 200 imza için altılı masanın oyu 175. Bu noktada teklif imzaya açılacak ve meclisteki tüm milletvekillerine "imzalayın" çağrısı yapılacak. HDP’den de teklife imza gelmesi durumunda teklif anayasa komisyonunda görüşülmeye başlanabilecek.

Davutoğlu’na ilk yanıt

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçlerinin içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar, cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminat. 6 tane birbirine benzemez insan diyorlar. Bu ülkeyi birbirlerinin hassasiyetlerini görerek yönetecekler. Biz bir karar alırken CHP'nin hassasiyetlerini gözeteceğiz, Kılıçdaroğlu karar alırken muhafazakar kesimin hassasiyetlerini gözetecek" açıklaması da Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal’a soruldu. Uysal, "30 Ocak’taki toplantıda, geçiş sürecine dair nihai çerçeve çıkacak. Ben sayın Davutoğlu benzer açıklama yapmak istemem. Şunu ifade edeyim, bu süreç karşılıklı işbirliği ve mutabakat süreci. Kamuoyuna açıklandıktan sonra değerlendirme yaparım" sözleriyle değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu’nu işaret etti

Seçim takvimi başlayana kadar aday açıklanmayacağını söyleyen Uysal, ortak adaya dair de, "Ortada ortak bir irade var. Ortak aklı hukuku kurum kültürünü merkeze alırken farklı uygulama olmaz. Siyasi sürecin etkin yürütülmesi için de ortak bir sorumlulukla yürüteceğiz. Seçilecek cumhurbaşkanının makamında sorumluluklar var o sorumlulukta o yetkilerini kullanacaktır. Bu çerçevede değerlendirme yapabilirim. Kemal Kılıçdaroğlu ve isimler üzerinde hiçbir değerlendirme olmadı. Ortak bir aday çıkmıyorsa tüm genel başkanlar bu iddiaya sahiptir. CHP, ana muhalefettir, meclisin 2. büyük partisidir. Sayın Kılıçdaroğlu da bu süreçte değerlendirilecektir. Ben adayın, siyasi parti genel başkanlarından biri olması gerektiğini paylaştım" açıklaması yaptı.