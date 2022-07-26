Altılı masada çatlağın sebebi endişeli muhafazakarlar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın "Davutoğlu’nun deklarasyon önerisini reddettik" sözleriyle başlayan tartışma, Gelecek Partisi’nden Kurucular Kurulu Üyesi Abdülkadir Baykay'ın Babacan’a tepkisini dile getirdiği tweetiyle muhafazakar partiler arasında krize döndü. Deklarasyon önerisinin bir yıl önce Gelecek Partisi tarafından endişeli muhafazakarların endişelerini gidermeye yönelik hazırlandığı ancak DEVA Partisi tarafından kabul görmediği öğrenildi. Gelecek Partili yetkililer, sürecin bir yıl sonra "ittifak talebi" iddiasıyla gündeme getirilmesine tepki gösterdi.

Ali Babacan Fotoğraf: Hilal Köylü/DW

"Davutoğlu’nun önerisi 21'de 21 reddedildi" demişti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hafta sonu gazeteci İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlarken, ittifaklarla ilgili de konuşmuştu. Babacan, "Altılı masa birden çok ittifak oluşturabilir mi?" sorusunu "Sayın Davutoğlu, 'Üç parti (Saadet, Gelecek ve Deva) deklarasyon yapalım" diye önerdi. Başkanlık kurulunda 21'de 21 reddedildi" sözleriyle yanıtlamıştı.

Ahmet Davutoğlu Fotoğraf: Gelecek Partisi

"En büyük hata sizi adam yerine koyup teklif götürende"

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre Babacan'ın açıklamaları Gelecek Partisi teşkilatları ve genel merkezi tarafından tepkiyle karşılansa da herhangi bir parti yetkilisi tartışmayla ilgili açıklama yapmadı. Ancak, partinin Kurucular Kurulu Üyesi Abdülkadir Baykay'dan "En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir" çıkışı geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baykay, eleştirilere de yanıt verdi. Baykay, "Siyasi olarak bir beklentim yok bana göre onlara bu teklifi götürenlerde hata yapmıştır, bu şekilde kendini kaf dağında görüp açıklama yapanlarda kurucusu olmamız yapılan hataları söylememiz anlamına gelmiyor" ifadesini de kullandı.

İki partiye de ortak açıklama teklifi

Baykay’ın bu açıklamaları ile birlikte altılı masada yer alan muhafazakar partiler arasındaki çatlak iddiaları gündeme taşındı. Tartışmaya konu olan deklarasyon önerisinin ise bir yıl öncesine dayandığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6’lı masada yer almadan önce muhafazakar tabanın CHP’ye yönelik endişelerinin giderilmesi gerektiğini savundu. Bu kapsamda DEVA Partisi’nin yanı sıra Millet İttifakı içerisinde yer alan Saadet Partisi'ne ortak bir açıklama yapma teklifi götürüldü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Fotoğraf: picture-alliance/AA/M. Kaynak

Kılıçdaroğlu ve Akşener de bilgilendirildi

Gelecek Partisi, her iki partiye iki paragraflık taslak bir metin de sundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bilgilendirildi. Kılıçdaroğlu, "Karşı çıkmayız. Erdoğan’ın yalanları da ortaya çıkar" yanıtını verdi.

Ancak, DEVA Partisi bu öneriyi reddetti. Öneriye ilk başta olumlu yaklaşan Saadet Partisi ise ikili bir açıklamayı uygun bulmadı. Önerinin reddedilmesinin ardından ortak deklarasyon teklifi rafa kaldırıldı.

"İttifakla ilgiliymiş gibi açıklanması bizi üzdü"

Önerinin bir yıl sonra gündeme getirilmesi ise Gelecek Partisi'nde rahatsızlık yarattı. Babacan’ın sözleri genel merkezde "İttifakla ilgiliymiş gibi açıklanması bizi üzdü. Çünkü ittifak gibi bir talebimiz yoktu. Bu açıklamanın güven sorunu oluşturacağı ortada" sözleriyle değerlendirildi. DEVA Partisi yetkilileri ise "Biz altılı masaya oturmadan önce bu tür birlikteliklerin doğru olmadığını ifade etmiştik. Bu sürecin yeni bir bilgiymiş gibi bu şekilde paylaşılması doğru değil" ifadesini kullandı.