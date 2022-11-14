Altılı masa sekizinci toplantısını yaptı

Muhalefetteki altı siyasi parti genel başkanının sekizinci toplantısı 8 saat sürdü. Toplantıdan sonra ortak bir açıklama yayınlandı. Liderlerin ortak açıklamasında, "Anayasa değişikliklerinin kodifikasyonu tamamlanmıştır. Altılı Masa olarak, bu çalışmayı 28 Kasım tarihinde kamuoyuyla paylaşma kararı aldık" denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın imzasının bulunduğu ortak açıklamada, "Toplantımızın başında yaptığımız özel açıklamada vurguladığımız gibi, dün İstanbul Taksim’de gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye'yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

Açıklamada, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası ile ortak komisyonların çalışmalarının değerlendirildiği belirtilerek, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası konusunda çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak kamuoyuyla paylaşacağız. Altılı Masa olarak kurduğumuz Ortak Çalışma Grubu, Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu, Seçim Güvenliği Komisyonu ve İletişim Komisyonu, çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir" ifadesi yer aldı.

"Altılı Masa’nın Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ve Anayasa çalışmasının milletimize daha etkili bir biçimde sunulması için ülke genelinde ortak programlar tertiplenmesi kararını aldık" denilen açıklamada, yapılan çalışmaların kamuoyu tarafından www.altilimasa.biz isimli web sitesinden takip edilebilebileceği kaydedildi.

Altılı masanın bir sonraki toplantısı 28 Kasım’da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde yapılacak.

ANKA,DW/TY,JD