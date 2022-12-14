Altılı masa liderleri Saraçhane'de buluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün ay hapis cezasına çarptırılması ve aynı zamanda hakkında siyaset yasağı getirilmesi kararına karşı altılı masa liderleri bir araya gelmeye hazırlanıyor. Karar sonrası Çarşamba akşamı Saraçhane'deki İBB binasının önünde bir konuşma yapan İmamoğlu, Perşembe günü yine Saraçhane'de toplanacaklarını, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere altılı masa liderlerinin de buluşmaya destek vereceğini duyurdu. İmamoğlu, İstanbulluları da Saraçhane'ye davet etti.

İmamoğlu, "Yarın yine burada olacağız. Dertleşeceğiz. Başta CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, kıymetli İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Altılı Masa'nın diğer siyasi parti liderleriyle birlikte olacağız" dedi. İmamoğlu konuşması sırasında CHP liderinin yarın Saraçhane'de olacağı konusunda birden fazla kez vurgu yaptı.

Mahkumiyet kararının açıklanmasından sonra İmamoğlu ile birlikte Saraçhane'de bir konuşma yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İmamoğlu'na tam destek verdi.

İBB Başkanı İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Fotoğraf: Yasin Angkul/AFP

Akşener, "Dünün korkakları nasıl kaçarak gittilerse, bugünün korkakları da kaçarak gidecekler. İradenize güvenin. Birinci turda, 2019, 31 Mart'ı hatırlayın. Ne yaptılar? Haksızlık yaptılar. Ne oldu 800 bin fark attınız. Korkunun ecele faydası yok. Bugün burada bir irade var. Bugün bu irade bir mahkeme kurdu. Bugün başkana verilen cezanın karşılığı bir mahkeme kurdu. Asıl mahkeme burası. Saraçhane'de kurulan mahkeme. Şimdi, çok korkuyorlar, yarın altı genel başkan olarak burada olacağız ve bu haksızlığın karşısında duracağız. Bu millet hiçbir zaman istibdata boyun eğmedir, ne diyoruz; kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet" dedi.

İmamoğlu'na Meral Akşener'in yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ile CHP'li ve İYİ Partili milletvekilleri eşlik etti.

İmamoğlu'na destek için Saraçhane önünde toplanan kalabalık Fotoğraf: Cumhur Yetmez/Depo/IMAGO

Kılıçdaroğlu video mesaj yoluyla destek verdi

Karar duruşmasının gerçekleşeceği gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olması ise kamuoyunun tepkisini çekti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bulunarak İmamoğlu'na destek çıktı. Kılıçdaroğlu ilk paylaşımında "Beraat dışında verilecek her karar Saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır" dedi. Karardan sonra yaptığı paylaşımda ise "Herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim ki, bu ülkede artık darbeci de Saraydır, yasakçı da Saraydır! Öyle de muamele göreceklerdir" sözlerini sarf etti.

Çarşamba akşamı İBB binası önüne toplanan kalabalık da uzun süre "Her şey çok güzel olacak", "Hak, hukuk, adalet", "Ekrem başkan” sloganları attı. Mahkeme kararının Saraçhane'de anons edilmesiyle meydan yuhalama sesleri ile doldu.

Muhalefet liderleri İstanbul'a geliyor

Muhalefetteki diğer siyasi parti liderlerinden de İmamoğlu'na art arda destek mesajları geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından "İstanbullular belediye başkanını sandıkla göreve getirdi. Göstermelik yargı oyunlarıyla halk iradesini yok edemezsiniz" paylaşımını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Tamer Karamollaoğlu da paylaşımında "İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen karar vicdani ve hukuki değildir! Adalet mekanizmasını siyasetin elinde adeta bir kılıç gibi kullanan bu anlayış kaybetmeye mahkumdur! Millet iradesini görmezden gelenler dün kaybetmiştir, bugün ve yarın da kaybedecektir!" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Saraçhane'de olacaklarını duyurdu. Uysal, "Bir hikaye başladığı yerde -Saraçhane'de- hukuk katledilerek bitiyor; Türkiye üstündeki kara örtüyü #Milliİrade ‘ye sahip çıkarak kaldıracaktır! Yarın İstanbul’da #YeterSözMilletin diye haykıracağız!!!" paylaşımını yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da İstanbul'a doğru yola çıktığını açıkladı. Davutoğlu, "Millet iradesine ipotek konulamaz Sn. Erdoğan bunu en iyi sen bilirsin. İstanbul Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'na destek vermek ve onu bu göreve seçen İstanbullu seçmenin iradesine sahip çıkmak için programlarımı iptal ettim, İstanbul'a geliyorum" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan da İmamoğlu'na destek geldi. Sancar, "Ekrem İmamoğlu'ya verilen ceza, kayyım darbesiyle başlatılan siyasi kumpas sürecinin bir devamıdır. Kumpaslarla, yargı darbesiyle siyaseti ve ülkenin geleceğini şekillendiremeyeceksiniz! Ortak demokrasi mücadelesiyle bu dönemi kesinlikle sona erdireceğiz" dedi.