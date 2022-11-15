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Altılı masa Külliye'de anlaştı: Kullanmayacağız

Eray Görgülü
1 saat önce

Altılı masa görüşmeleri sürerken parti kurmayları da hükümet programını çalışıyor. Uzlaşılan başlıklar arasında, "Külliye'nin cumhurbaşkanı tarafından kullanılmayacak olması, TÜİK’e danışma kurulu” gibi vaatler de var.

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Altılı masa, ikinci tur görüşmelerinin ikincisini dün DEVA Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Liderler zirvesinin ardından yapılan açıklamada bir kez daha "ortak aday" vurgusu yapıldı.

Liderlerin yaklaşık 8 saatlik görüşmesi sırasında aynı anda altılı masa bünyesinde kurulan Temel Politikalar Ortak Çalışma Komisyonu'nun da toplantı yaptığı öğrenildi. Komisyon, hükümet programı olarak da nitelendirilen ortak söylem belgesi üzerine bir süredir çalışma yürütüyordu. Edinilen bilgiye göre komisyon, 9 ana başlığın 4'ünü tamamladı. Yazımı tamamlanan maddeler arasında Adalet ve Yargı, Kamu Yönetimi, Şeffaflık ve Yolsuzlukla Mücadele ile Ekonomi başlıkları bulunuyor. Toplantılarda üzerinde mutabakat sağlan alt başlıklar, genel başkanlara sunulmak üzere bir kenara not edilirken, anlaşma sağlanamayan maddelerin altı ise bir sonraki turda tekrar değerlendirilmek üzere çiziliyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı KülliyesiFotoğraf: Getty Images/AFP/A. Altan

Temsil gideri yarı yarıya azalacak

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre birçok başlık üzerinde ise anlaşma sağlandı. Bu başlıklar arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kullanımı da bulunuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanının külliyeyi kullanmayacağını söylüyordu. Komisyon, bu konuda anlaşma sağladı. Diğer yandan kamudaki temsil ve ağırlama giderlerinin de en az yarı yarıya azaltılması hedefleniyor. Kamuda bazı kurumların temsil ve ağırlama giderleri tartışma konusu oluyordu. İletişim Başkanlığının bu yılki temsil bütçesi 327 milyon TL olarak belirlenmişti. Öte yandan saraylar, yalılar ve köşkler Cumhurbaşkanlığı envanterinden çıkarılacak. Tasarruf kapsamında çakarlı araç kullanımına kısıtlama getirilirken, kamuda çifte maaş uygulamasına da son verilecek.

TÜİK'e danışma kurulu

Daha önce Merkez Bankası'nın özerkliğinin sağlanacağını açıklayan altılı masa, TÜİK, Hazine ve Maliye, SPK ve BDDK gibi kurumlarla ilgili de yeni düzenlemeler yapılmasını hedefliyor. Diğer yandan TÜİK'in başta enflasyon oranı olmak üzere açıkladığı rakamlar da tartışma konusuydu. Altılı masa, TÜİK'le ilgili güvenilirliği sağlamak için de adım atılmasını hedefliyor. Yazımı tamamlanan ortak belgeye göre, TÜİK bünyesinde bir danışma kurulu kurulacak. Kurulda, sanayicilerden üniversitelere kadar çeşitli kurumlardan temsilci bulunacak. Kurul, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı ve istatistikleri denetleyecek. Partili kurmaylar, ortak politika belgesinin bir anlamda cumhurbaşkanının seçim beyannamesi olacağına dikkat çekiyor. Temel Politikalar Ortak Çalışma Grubu'nda CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feridun Bilgin, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale ile Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir görev alıyor.

 

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