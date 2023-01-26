Altılı masa: Erdoğan yeniden aday olamaz

Altı siyasi parti genel başkanı 11. toplantı için İYİ Parti Genel Merkezi'nde bugün biraraya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen toplantı sürerken, yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, 14 Mayıs'ta yapılması öngürülen Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) oluşan Cumhur İttiftakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağı belirtildi.

"Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta bir kez daha aday olması mümkün değildir"

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, hukuksuzluk, kanunsuzluk ve başıbozuklukla hareket eden bir hükümet tarafından yönetilmektedir. Bu çerçevede, Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüte yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanının, Anayasa'ya aykırı olarak üçüncü kez adaylığını ilan etmesi demokrasi tarihimize eklediği bir diğer kara sayfadır. Anayasa’yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

"14 Mayıs'ta seçime hazırız"

Açıklamada, 6 siyasi partinin 14 Mayıs'ta yapılması öngörülen seçimlere hazır olduğu da belirtilerek, "Bununla beraber, Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimizin bu hukuksuz düzene 'Yeter' cevabı vereceğinden emin olan bizler, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapmayı planladığı seçime halkımızdan aldığımız destekle, kendimize olan inancımızla ve ülke sevdamızla hazır olduğumuzu belirtmek isteriz" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye devlet için bir beka sorunu haline geldiği belirtilen açıklamada, "Bir kişinin iradesiyle millet iradesinin yok sayılması devletin bir şahısla özdeşleştirilmesinin açık bir göstergesidir" denilerek, bugünkü toplantıda ülkeyi güçlendirilmiş parlamenter sistemle yönetmeye dair somut adımlar atıldığı belirtildi.

Açıklamada, Geçiş Sürecinin Yol Haritasının da tamamlama aşamasına geldiği belirtilerek, söz konusu belgenin Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreciyle beraber nihai değerlendirme sonrası kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı. Toplantıda 30 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılacak Ortak Politikalar Mutabakat Metni konusunda da anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı adayı nasıl belirlenecek?

Toplantıda, "Millet İttifakı'nın seçeceği Cumhurbaşkanı adayının belirlenme süreci" ile ilgili de konuşulduğu belirtilerek, "Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz. Halkımız, ülkemizin hak ettiği refaha ulaşma ve yeniden demokratikleşme ümidini altı partinin birliğinde görmektedir. Bu da bize tarihi bir görev yüklemektedir. Biliyoruz ki bu Türkiye’nin kader seçimidir. Halkımız canını, malını, geleceğini, medeni, hür ve refah içinde bir Türkiye’de nefes alma ümidini bize emanet etmiştir. Halkımız müsterih olsun, altı parti bu görevi layıkıyla tamamlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Altılı masanın bir sonraki toplantısı Saadet Partisi ev sahipliğinde 13 Şubat 2023 Pazartesi günü yapılacak.

DW / TY,ET