Altı belediyeye SGK borcu nedeniyle haciz işlemi iddiası

İstanbul, Ankara ve İzmir'in arasında olduğu 6 belediye hakkında SGK borcunu ödemedikleri gerekçesiyle haciz işlemi başlatıldığı ileri sürüldü. İstanbul ve İzmir belediyeleri, işlemden haberlerinin olmadığını açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla prim borcu olan Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin büyükşehir belediyeleri ile Şişli Belediyesi'ne haciz işlemi başlatıldığı bildirildi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre SGK'ya en fazla prim borcu bulunan Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin büyükşehir belediyeleri ve Şişli Belediyesi'ne haciz işlemi başlatıldı. Haberde haciz işlemi kapsamında, 6 belediyenin mevduat hesaplarına ve belediye şirket hesaplarına bloke konulduğu ifade edildi.

Yavaş: ABB'nin SGK borcu yok

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ABB'nin 6 iştirakine 52 milyon 134 bin TL tutarında haciz uygulandığını belirterek, "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO’nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır. Borç, ABB'nin 16 iştirakinden yalnızca 6’sına ait olup, bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur. Onlar, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin hesaplarına bloke koyalım, emekliye destek olamazlar, et desteği veremezler, süt desteği veremezler, kreş yaptıramazlar' diye düşünüyor olabilirler.Tüm bu müdahalelere rağmen; desteklerimizi bir kuruş eksiltmeyeceğiz, aksine artırarak devam edeceğiz" dedi.

İstanbul ve İzmir belediyelerinden "Haciz işlemi yok" açıklaması

İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyelerinden yapılan açıklamalarda ise kendilerine bu konuda herhangi bir bilginin ulaşmadığı ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir" denildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından bazı büyükşehir belediyelerine haciz işlemi yapıldığı haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediyemize bağlı kuruluş ve şirketlerinin banka hesaplarına Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan haciz işlemi bulunmamaktadır. Ayrıca belediyemiz Sosyal Güvenlik Kurumu ile iki şirket için yapılandırma yapmış, 3 şirket için de yapılandırma süreci devam etmektedir."

Öte yandan ANKA'nın haberine göre Şişli Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden Kentyol AŞ'nin ticari ve maaş hesaplarına ise SGK borçlarından kaynaklı haciz işlemi uygulandığı ve hesaplardaki mevcut miktarlara bankalar tarafından bloke konulduğu öğrenildi.

Karalar: Hacizler işçi maaşlarına geldi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan haciz işlemine ilişkin olarak, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede "Cumhurbaşkanımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na 'silkele' dedi ya o bizi silkelediğini zannediyor. Oysa gelen hacizler işçi maaşlarına geldi. Şimdi işçi maaş alamazsa bu haciz yüzünden. Biz Tanzanya'nın belediye başkanları değiliz. Bundan vatandaş zarar görür" ifadesini kullandı.

CHP'li Gündaydın'dan tepki

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulu'nda; "Biraz evvel bir haber düştü. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Şişli belediyelerinin hesaplarına SGK borçları nedeniyle haciz konulmuş. Siz bunu rasyonel buluyor musunuz? Denizli’yi devraldığımızda 12 milyar TL borçla devraldık, bu borç kimin borcu? Antalya'yı 2019’da devraldığımızda 6.8 milyar TL borçla devraldık, bu borç kimin borcu? Iktisat, maliye, vergi politikasını bir vulgar siyasi malzemeye dönüştürüyorsunuz ve bununla bir rasyonalite arıyorsunuz" dedi.

Erdoğan'dan Bakana, "Silkeleyin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Aralık'taki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, SGK'ya borçlu belediyelere karşı bakanlığı harekete geçmeye çağırmıştı. Erdoğan, "Açık artırma usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti de, ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa, SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum. Sayın bakan kendilerini çok daha kararlı şekilde silkelemende fayda var" ifadelerini kullanmıştı.

DHA,ANKA/TY,BK

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