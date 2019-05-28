Almanya'ya yabancı yatırım azaldı

Avrupa genelinde yapılan yabancı yatırımlarda Almanya ikincilikten üçüncülüğe geriledi. Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi, eski adıyla Ernst & Young (EY), yabancı yatırımlarla ilgli Salı günü bir araştırma yayınlayarak Almanya'ya yönelik yatırımların araştırmaların başladığı 2005'ten beri ilk kez gerilediğini ortaya koydu.

Açıklanan istatistiklere göre, geçen yıl ülkeye yabancıların yaptığı yatırım yüzde 13 gerileyerek 973 proje ile sınırlı kaldı. Böylece Almanya, yabancı yatırımlarda Avrupa sıralamasında ikincilikten üçüncülüğe geriledi.

Aynı sıralamada yabancı yatırımların en çok olduğu birinci ülkeyse İngiltere. Ancak İngiltere'de de yatırımlar yüzde 13 oranında gerileyerek 1054 projede kaldı. İkinci sıradaki Fransa'daysa yabancı yatırımların oranında hafif bir yükseliş oldu ve proje sayısı 1027'ye çıktı.

EY Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Hubert Barth, "Almanya'ya yönelik yabancı yatırımların düşmesi bir alarm sinyali. Yani Almanya'nın artık Avrupa'nın büyüme motoru olmadığı anlamına geliyor" yorumunda bulundu.

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Vergi ve masraflar eleştiri konusu

Araştıma sonucuna göre Almanya'da faaliyet gösteren yabancı şirketler, ülkedeki yatırımlara eskiye göre daha mesafeli. Buna göre geçen yıl Almanya'ya yatırım yapılması konusunda olumsuz not verenlerin oranı bir önceki yıl yüzde 27 iken geçen sene bu oran yüzde 37'ye yükseldi. Yatırımlar konusunda olumsuz görüş belirtmeyenlerin oranı da yüzde 25'ten yüzde 11'e geriledi.

Ulaşım ve alt yapı, siyasi ve hukuki istikrar ayrıca kalifiye işgücü Almanya'yı yatırım merkezi olarak öne çıkaran faktörler arasında sayıldı. Araştırmaya katılanların yüzde 80'i bu alanlarda Almanya'ya olumlu not verdi. En çok eleştirilen noktalarsa , iş hukukunda yeterince esneklik olmaması, şirketler üzerindeki vergilendirmeler ayrıca işçilik maaliyetlerinin yüksekliği oldu.

BlackRock Merkezi - New York/ABD

Almanya'nın en önemli şirketlerinin hisse senetlerini barındıran Frankfurt'taki Alman borsası endeksi DAX'ta en büyük münferit yatırımcı Amerikan BlackRock. BlackRock'ın DAX'ta yüzde 9,4 hissesi bulunuyor. Çin ve Asyalı yatırımcıların Alman borsaındaki payı ise yüzde dört seviyelerinde.

Almanya 2018'deki yüzde 1,4 büyüme ile de Almanya AB ülkeleri arasındaki büyüme sıralamasında 24'üncü sırada yer aldı. EY Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Hubert Barth, 2019 büyüme beklentisinin de yüzde 0,05 düzeyinde olduğunu hatırlatarak, "Acilen olumlu dinamiklere ve büyümeyi harekete geçirecek itici güce ihtiyacımız var" diye konuştu.

dpa,DW /MK,HT

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