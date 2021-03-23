Almanya'ya seyahatlerde test zorunluluğu

Almanya Sağlık Bakanlığının hava yoluyla yapılan seyahatlerde test zorunluluğunu genişleten yeni düzenlemenin Cuma gününden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Düzenleme ilk aşamada 12 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli olacak.

Alman basınına yansıyan bilgilere göre, yeni yönetmelik uyarınca sadece risk bölgesinden gelenlerin değil, Almanya'ya hava yoluyla giriş yapacak olan tüm yolcuların, geldikleri ülkede korona testi yaptırması ve sonucunun negatif olduğunu ispat etmesi gerekecek. Uçuş öncesi test sonucunun negatif olduğunu ibraz edemeyen kişilerin ise Almanya'ya yolculuk yapmasına izin verilmeyek.

Şimdiye kadarki uygulama

Almanya'da şimdiye kadarki uygulamaya göre, test zorunluluğu sadece son 10 içinde enfeksiyon sayılarının yüksek olduğu ya da mutasyonun yayıldığı ülkelerden gelen yolculular için şart koşuluyordu.

Güncellenen yönetmelikte test zorunluluğunun genişletilmesi, "uçuş öncesi testin enfekte kişilerin seyahat etmesi ve bu sırada uçaktaki diğer kişilere virüs bulaştırması, dolayısıyla Almanya'ya da yeni ek vakalar gelmesi riskini azaltacağı" şeklinde açıklanıyor.

Testin yanı sıra uçuşlarda maske, fiziksel mesafe ve hijyen zorunluluğu devam edecek.

Paskalya'da tatil tartışmaları

Almanya'da test zorunluluğu, Paskalya döneminde İspanya'nın tatil adası Mallorca'ya gidilip gidilmeyeceği tartışmaları sonrasına genişletildi. Alman hükümeti, vaka sayılarının azalması nedeniyle Mallorca'yı risk bölgesi listesinden çıkarmış ve bunun üzerine havayolu şirketleri yoğun talep nedeniyle Mallorca'ya uçuşlarını genişletmişti.

Bu da Almanya'da vaka sayılarını artırabileceği endişesiyle tartışmalara neden olmuştu.

dpa,Reuters/HS,HT

©️ Deutsche Welle Türkçe