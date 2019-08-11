 Almanya’ya sığınma başvurusunda bulunan Türklerin sayısı arttı | ALMANYA | DW | 06.09.2019

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ALMANYA

Almanya’ya sığınma başvurusunda bulunan Türklerin sayısı arttı

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin verilerine göre, Ağustos ayında Almanya’ya bin 306 Türk vatandaşı sığınma başvurusunda bulundu. Bu sayı bir önceki ay bin 274 olarak kaydedilmişti.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi

Türkiye'den Almanya'ya sığınma başvurusu yapanların sayısında Ağustos ayında artış kaydedildi.

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) verilerine göre, Ağustos ayında bin 306 Türk vatandaşı Almanya'ya sığınma başvurusunda bulundu. Böylece Türkler geçen ay Almanya'ya iltica talebinde bulunan Suriyelilerin ardından ikinci sırada yer aldı. Ağustos'ta 2 bin 927 Suriyeli'nin Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Almanya sığınma başvurusunda bulunan Türklerin sayısı Haziran ayında 751, Temmuz ayında ise bin 274 olarak kaydedilmişti.​​

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15 Temmuz sonrasında artış kaydedildi

Temmuz ayında Almanya'ya sığınmak isteyenler arasında Türk vatandaşları üçüncü sıradaydı. 2018 yılında ise iltica başvurusunda bulunan Türkler beşinci sırada yer alıyordu.

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunanların sayısında artış kaydedildi.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin verilerine göre, 2015'de bin 767 Türk vatandaşı Almanya'dan iltica talep ederken 2016 yılının sonunda bu rakam 5 bin 742'ye yükseldi. 2017 yılında ise Türk vatandaşı olan toplam 8 bin 483 kişi Almanya'ya sığınmak için müracaatta bulundu. 2018 sonunda ise bu rakam 10 bin 655 olarak kaydedildi. 

Ağustos ayında toplam 11 binin üzerinde başvuru

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin Ağustos ayı verilerine göre, Almanya'ya sığınmak isteyenler arasında Suriye ve Türkiye'nin yanı sıra Irak, Afganistan ve İran'dan gelenler sıralarda bulunuyor.

Almanya'da Ağustos ayında toplam 11 bin 76 kişi ilk kez iltica başvurusunda bulundu. Daha önceki başvuruları reddedilen bin 696 kişi ise müracaatlarını yeniledi. İltica başvurularında bir önceki yılın Ağustos ayına göre yüzde 15,5 oranında azalma görüldü. Bu yılın ilk sekiz ayında iltica için başvuran 98 bin 428 kişiden 21 bin 332'si ise Almanya'da doğan çocuklardan oluştu.

DW,dpa/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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