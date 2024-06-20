Almanya'ya sığınan kadınların oranı artıyor

Almanya'ya sığınma talep eden kadınların oranı gün geçtikçe artıyor. 2016 yılında sığınmacı kadınların oranı yüzde 36 iken bu oran 2023'te yüzde 45 oldu.

Almanya'ya sığınan kadınların oranı son yıllarda artış gösterdi. Wiesbaden kentinde bulunan Federal Nüfus Araştırmaları Enstitüsü'nün (BiB) Dünya Mülteciler Günü nedeniyle Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, 2016 yılında koruma talep edenlerin yüzde 36'sını kadınlar oluştururken, 2023 yılında bu oran yüzde 45'e yükseldi.

Açıklamada, artışın ana nedeni olarak Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması gösterilirken, savaşın başlamasından itibaren binlerce Ukraynalı kadının ülkesini terk ederek Almanya'ya sığındığı belirtildi. Ukrayna dışından Suriye ve Eritre'den dae çok sayıda kadın Almanya'da koruma talebinde bulundu.

BIB, Ukrayna vatandaşlarının Almanya'da koruma arayanlar arasında yaklaşık bir milyon kişiyle en büyük grubu oluşturduğunu aktardı. Ukraynalı sığınmacıların yüzde 61'i kadınlardan oluşuyor. Bu oran diğer sığınmacı gruplar arasındaki en yüksek kadın oranına tekabül ediyor.

Ukraynalı kadınların yoğun olarak Almanya'ya sığınmalarının en büyük nedeni ise iki ülkenin birbirine yakın mesafede olması. Özellikle çocuklu kadınların, eşleri cephede iken daha kolay ve hızlı gidebilecekleri Almanya'ya sığındıkları belirtildi.

Yalnızca birkaç gün süren bir yolculuktan sonra Almanya'ya ulaşan Ukraynalı kadınların yüzde 69'u çocuklarıyla, yüzde 29'u en az bir ebeveyniyle ve yüzde 20'si de eşiyle birlikte geldi.

Almanya'da koruma arayan ikinci büyük grubu ise iç savaştan kaçan Suriyeliler oluştururken bu kesimdekadınların oranı yüzde 36. Suriyelilerin yüzde 71'i çocuklarıyla, yüzde 40'ı da eşleriyle birlikte geldi. Suriyeli kadınların Almanya'ya gelmeleri ise ortalama üç aylık bir yolculukla mümkün olabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre Eritre'den gelen sığınmacı kadınların durumu ise önemli bir farklılık gösteriyor. Eritreli kadınların neredeyse yarısı Almanya'ya yalnız gelirken, kendilerine aile üyelerinin değil, tanıdıkları ya da çevrelerinden kişilerin eşlik ettiği belirtildi. Eritre'den Almanya'ya sığınanların yüzde 36'sını kadınlar oluştururken, bu kadınların Almanya'ya gelebilmek için ortalama bir buçuk yıl yolculuk yaptığı kaydedildi.

epd / TY,ET

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