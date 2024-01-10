Almanya'ya net göç 2022'de rekor seviyeyi gördü

Almanya'da 2022'de net göç 1,5 milyon olarak kaydedildi. Bu 1950'den bu yana kayıtlara geçen en yüksek düzey. Almanya'ya göçün yüzde 3'ü ise Türkiye'den gerçekleşti.

Ukrayna savaşı nedeniyle 2022 yılında Almanya'ya net göç rekor düzeye ulaştı. Federal Göç ve Mülteciler Dairesinin (BAMF) bugün açıkladığı 2022 Göç Raporu'na göre, Almanya'ya 2022'de yaklaşık 2 milyon 700 bin kişi göç ederken, bir milyon 200 bin civarında kişi ülkeyi terk etti. Buna göre, 2022'de Almanya'ya göç 2021'e göre yaklaşık iki kat, ülkeyi terk edenlerin oranı da yüzde 21 arttı.

Bunun sonucunda ülkede net göç yaklaşık bir milyon 500 bin olarak kaydedildi. Raporda, net göçün 2022'de bir önceki yıla kıyasla dört kat arttığı belirtilerek, bunun göç kayıtlarının tutulduğu 1950 yılından beri en yüksek seviye olduğu vurgulandı. 2021 yılında net göç sayısı 329 binden biraz fazlaydı.

BAMF Araştırma Merkezinden Susanne Worbs, 2020 ve 2021 yıllarındaki pandemi döneminin ardından göçün artmasının yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla milyonlarca insanın kaçmaya mecbur kalmasının da Almanya'daki net göç sayısının artmasında etkili olduğunu belirtti.

Türkiye'den göç edenlerin oranı yüzde 3

Almanya'ya göç edenler arasında en büyük grubu yüzde 41 ile Ukraynalılar oluşturuyor. Almanya'ya göç eden yaklaşık bir milyon 100 bin Ukraynalının çoğunun kadın ve çocuk olduğu, sadece yüzde 18,6'sının yetişkin erkek olduğu kaydedildi. 2022'de 138 bin civarında Ukraynalı da ülkesine geri döndü. Böylelikle Ukrayna'dan net göç yaklaşık 960 bin olarak kaydedildi.

Almanya'ya göçte Ukraynalıları yaklaşık yüzde 8 ile Romanyalılar takip ederken, göç edenlerin yüzde 4'ünü Polonya, yüzde 3'ünü ise Türkiye'den gelenler oluşturuyor.

Raporda, 2022'de 81 bin 108 Türk vatandaşının Almanya'ya geldiği, buna karşılık 31 bin 804 Türk'ün ise ülkeyi terk ettiği belirtilirken, bunun sonucunda Türkiye'den net göç 49 bin 304 olarak belirlendi.

Almanya'yı terk edenler arasında Romanya vatandaşları en büyük grubu oluşturuyor. Buna göre, yaklaşık 205 bin Romanyalı Almanya'ya yerleşirken, 169 bin 400'ü de ülkeyi terk etti. Romanya'yı Ukrayna, Polonya ve Bulgaristan vatandaşları izledi.

Net göçte Ukrayna'nın ardından Suriyeliler 67 bin 569 ile ikinci, Afganistan 54 bin 717 ile üçüncü sırada yer alırken, bunu Türkiye takip etti.

DW, dpa/JD, BK

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