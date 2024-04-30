Adalet Divanı Almanya'ya karşı ihtiyati tedbiri reddetti

Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın Almanya'ya karşı "Gazze'de soykırıma yardım" suçlamasıyla açtığı dava çerçevesinde talep ettiği ihtiyati tedbir önlemlerini reddetti.

Mahkeme heyeti başkanı Nawaf Salam, "Nikaragua'nın Almanya'ya karşı talep ettiği acil ihtiyati tedbir önlemleri için eldeki bilgiler ve hukuki tezler temelinde dayanak bulunmadığını" bildirdi.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua, İsrail'e yapılan silah sevkiyatıyla "Gazze Şeridi'nde soykırım yapılmasına destek olunduğunu" ileri sürerek, Divan'dan Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatını durduracak ihtiyati tedbir kararı almasını talep etmişti.

BM'nin en yüksek yargı organı olan Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda 9 Nisan'da yapılan duruşmada Almanya savunmasını yapmış, Almanya'nın hukuki temsilcisi Tania von Uslar-Gleichen, soykırıma yardım suçlamasını kesin dille reddederek Nikaragua'nın iddialarının "yargılama sürecinde taraf olmayan İsrail'in eylemleriyle ilgili değerlendirmelere" dayandığını, pratikte ve hukuken bir dayanağının bulunmadığını vurgulamıştı.

Divan, bugünkü duruşmada Nikaragua'nın Almanya'ya karşı "soykırıma yardım" suçlamasıyla açtığı esas davanın reddedilmesi yönündeki Almanya'nın talebini ise geri çevirdi. Ana davanın sonuçlanmasının yıllar alması bekleniyor.

Berlin karardan memnun

Almanya Dışişleri Bakanlığı, ihtiyati tedbir talebinin reddedilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada "Almanya Ortadoğu'daki çatışmanın bir tarafı değildir, bilakis iki devletli bir çözüm için gece gündüz çalışmaktadır" denildi.

Açıklamada Almanya'nın "Filistinliler için en büyük insani yardım donörü" olduğuna vurgu yapılırken, yardımların Gazze Şeridi'ndeki halka ulaştırılması için yoğun şekilde çalışıldığına işaret edildi. "Ancak 7 Ekim terörünün, İsrail'in kendisini savunmasını gerektiren bu yeni acı sarmalını başlattığını da görebiliyoruz" denilen açıklamada Gazze Şeridi'nde halen rehin tutulan 100'ün üzerinde İsrailli bulunduğuna ve Hamas'ın Gazze'deki halkı koruma kalkanı olarak suistimal ettiğine vurgu yapıldı.

DW,Reuters/TY,BK

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