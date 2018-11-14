 Almanya′ya iltica başvurusu yapanlar daha fazla bekleyecek | ALMANYA | DW | 22.11.2018

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ALMANYA

Almanya'ya iltica başvurusu yapanlar daha fazla bekleyecek

Almanya’da hükümet iltica başvurularındaki yığılmayı önlemek ve yetkililerin iş yükünü hafifletmek için başvuruların değerlendirilmesine yönelik süreyi üç yıldan beş yıla çıkarmayı planlıyor.

Flüchtlinge aus Nordafrika in Deutschland (picture-alliance/dpa/D. Bockwoldt)

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Almanya’ya iltica başvurusu yapan Türk vatandaşlarının sayısında artış eğilimi devam ediyor. Alman İçişleri Bakanlığı verilerine göre başvurusu bu yıl karara bağlanan kişilerin üçte biri Almanya'da kalmayı başardı. (14.11.2018)

Almanya'da federal meclis, iltica yasasını sertleştiren değişiklikleri onayladı. Değişiklikler mülteci statüsünün teyidi sürecinde yetkili makamlarla etkin işbirliğini zorunlu kılıyor. (09.11.2018)

Alman hükümeti, Göç ve Mülteciler Dairesi'nin yükünü hafifletmek amacıyla iltica yasasında geçici bir düzenleme yapmayı planlıyor. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Federal Meclis Grubu iç politika sözcüsü Burkhard Lischka'nın yaptığı açıklamaya göre 2015 ve 2016 yıllarında iltica başvurusunda bulunan mülteci adaylarıyla ilgili işlemleri sonuçlandırma süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Göç ve Mülteciler Dairesi Başkanı Hans-Eckard Sommer işlemlerde büyük yığılma olması nedeniyle hükümetten yardım istemişti. Lischka gazetelere verdiği demeçte partisinin, öncelikle yılda 890 bine varan iltica başvurusunun yapıldığı 2015 ve 2016 yılları için geçici bir çözüm bulunmasına onay vereceğini söyledi.

Sosyal Demokrat Partili politikacı incelemelerin yeni iltica başvurularının işleme alınmasını geciktirmemesi için yetkili daireye daha fazla zaman tanımak gerektiğini belirtti.

Burkhard Lischka İçişleri Bakanlığı'nın hazırlayacağı taslağı beklediklerini ve uygulamanın sürekli hale getirilmesini istemediklerini söyledi. Normal olarak başvurudan üç yıl sonra siyasi iltica hakkı için gösterilen gerekçelerin halâ geçerli olup olmadığı inceleniyor. Denetleme işlemlerinde öncelikle mültecilerin geldikleri ülkelerde durumun değişip değişmediğine bakılıyor.

Göç ve Mülteciler Dairesi Başkanı Sommer iltica sisteminde karışıklık çıkmaması için sürenin uzatılmasını istediklerini ve yüz binlerce mültecinin Almanya'ya geldiği 2015 ve 2016 yıllarında tıkanma tehlikesiyle karşılaştıklarını söyledi. Sommer bu arada federal dairedeki çalışmaların düzene girdiğini ve iltica başvuru işlemlerinin önemli ölçüde kısalarak ortalama üç aya indiğini sözlerine ekledi.

DW, kna/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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