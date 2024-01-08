Almanya'ya iltica başvurularında Türkler ikinci sırada

Almanya'da 2023'teki toplam 351 bin 915 iltica başvurusunun 62 bin 624'ü Türk vatandaşları tarafından yapıldı.

Almanya'da iltica başvurusunda bulunanların sayısı 2023 yılında arttı. Alman Federal Göç ve Mülteciler Dairesinin (BAMF) bugün açıkladığı istatistiklere göre, geçen yıl ilk kez iltica başvurusunda bulunanların sayısı bir önceki seneye göre yüzde 51,1 civarında artarak, 329 bin 120 olarak kaydedildi. 2022 yılında ilk iltica başvurularının sayısı 217 bin 774 olmuştu. İlk başvurusu reddedilmesine rağmen yeniden iltica başvurusunda bulunanlarla birlikte toplam sayı ise 351 bin 915 olarak açıklandı.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi 2023 yılında 261 bin 601 başvuruyu karara bağladı. Başvuruların yüzde 51,7'sinde olumlu karar verildi. Yaklaşık 62 bin kişinin başvurusu reddedilirken 65 bin başvuruda ise süreç çeşitli nedenlerle durduruldu. Başvuruların karara bağlanma süreci Almanya genelinde ortalama 6,8 ay sürdü.

BAMF'ın verilerine göre, ilk başvuruların yaklaşık 23 binini Almanya'da doğan ve 1 yaşın altında olan bebekler oluşturdu.

Türk vatandaşları Suriyelilerin ardından ikinci sırada

BAMF'ın verilerine göre iltica başvurularında ilk sırada Suriye vatandaşları yer aldı. 102 bin 930'u ilk başvuru olmak üzere toplam 104 bin 561 başvuru Suriyeliler tarafından yapıldı.

Türkiye'den gelenler ise 61 bin 181'i ilk başvuru olmak üzere 62 bin 624 başvuru ile ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'yi toplam 53 bin 582 başvuru ile Afganistan'dan gelenler izledi. Bunu toplam 12 bin 360 başvuru ile Iraklılar ve toplam 10 bin 206 başvuru ile İranlılar takip etti.

Aralık ayında da Türk vatandaşları ikinci sırada

BAMF'ın Aralık ayı verilerine göre 23 bin 25'i ilk başvuru olmak üzere toplam 24 bin 457 iltica başvurusu yapıldı. Aralık ayında ilk başvuru sayısı bir önceki aya göre yüzde 34,8 düştü.

Aralık ayında da Türkiye'den gelenlerin yaptığı başvurular, Suriyelilerin ardından ikinci sırada yer aldı.

İlk başvuruda bulunan Suriyelilerin sayısı 6 bin 562, Türkiye'den gelenlerin sayısı ise 5 bin 728 olarak kaydedildi. Almanya'ya ilk kez iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısı Kasım ayında 10 bin 132, Ekim ayında ise 9 bin 692 olmuştu.

DW, dpa/JD, BK

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