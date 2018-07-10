 Almanya’ya iltica başvuruları azaldı | ALMANYA | DW | 10.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Almanya’ya iltica başvuruları azaldı

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre iltica başvurularının sayısı 2018’in ilk altı ayında düşerek, 93 bin olarak kaydedildi. İltica başvurusunda bulunan Türklerin sayısı ise 4 bin 329 olarak belirlendi.

Registrierung von Flüchtlingen (picture-alliance/arifoto UG/M. Reichel)

Almanya'da 2018'in ilk altı ayında yapılan iltica başvurularında düşüş kaydedildi. Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk altı ayında 93 bin 316 iltica başvurusu yapıldığı belirtildi. Açıklamada, bu sayının 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 16,4 daha az olduğu ifade edildi.

Almanya'ya yapılan iltica başvurularına ilişkin bir değerlendirme yapan İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bu sayıların "hâlâ çok sayıda insanın Almanya'ya geldiğini kanıtladığını” söyledi. Seehofer, 2018'in Mayıs ayında da başvuruların bir önceki aya göre yüzde 6'dan fazla artarak 13 bin 254 olarak kaydedildiğine dikkat çekti. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yapılan ve yeni gelen sığınmacı sayısının yılda 220 bin ile sınırlandırılmasını öngören koalisyon protokolüne atıfta bulunan Seehofer, bu sayıya "ulaşılacağını veya hatta aşılacağını” belirtti.

İltica başvurusunda bulunan Türkler

Türk vatandaşlarının yaptığı iltica başvurularında da artış oldu. İçişleri Bakanlığ'ının verilerine göre, yılın ilk altı ayında Türkiye'den 4 bin 329 iltica başvusu yapıldı. 2017'nin Ocak-Temmuz ayları arasında bu sayı 3 bin 206 olarak kaydedilmişti. Türkiye, vatandaşlarının Almanya'ya iltica başvurusu yaptığı ülkeler arasında altıncı sırada yer alıyor.

Almanya'ya en çok iltica başvurusu ise Suriyeliler tarafından yapıldı. Yılın ilk altı ayında Almanya'ya iltica etmek isteyen Suriyelilerin sayısı 22 bin 520 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 24 bin 148'di. Suriyelileri 9 bin 15 ile Iraklılar ve 6 bin 222 ile Afganlar izledi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi bu yılın ilk altı ayında 125 bin 190 başvuru hakkında karar verdi. Bu sayının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 69,3 daha az olduğu belirtildi.

DW,epd/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da iltica politikasının detayları netleşti

Alman koalisyon ortaklarının anlaştığı iltica politikasında detaylar belli oldu. Başka AB ülkelerinde kayıt altına alınan göçmenlerin iade edilebilmeleri için ikili anlaşmaların imzalanması gerekecek. (06.07.2018)  

Koalisyon partileri sığınmacı politikasında anlaştı

Almanya'da koalisyon partilerinin liderleri, sığınmacı sorunu konusunda yeni bir plan üzerinde anlaştı. SPD lideri Nahles, uzlaşılan planın, transit merkezler kurulmasını içermediğini söyledi. (05.07.2018)  

Almanya ve Avusturya Akdeniz güzergâhını kapatmak istiyor

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer'in Avusturya Başbakanı Kurz ile yaptığı görüşmede göç politikası ele alındı. Kurz, Almanya ve Avusturya'nın Akdeniz güzergâhını kapatmak istediğini açıkladı. (05.07.2018)  

Benzer içerik

Deutschland Seehofer präsentiert seinen Masterplan Migration in Berlin

Seehofer merakla beklenen göç planını açıkladı 10.07.2018

İçişleri Bakanı Horst Seehofer Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile hükümet krizine neden olduğu için ertelediği göç planını Berlin'de açıkladı. Plan SPD'nin karşı çıktığı "transit merkezler" kurulmasını içeriyor.

Berlin PK Merkel Seeehofer Nahles Neu

Almanya'da iltica politikasının detayları netleşti 06.07.2018

Alman koalisyon ortaklarının anlaştığı iltica politikasında detaylar belli oldu. Başka AB ülkelerinde kayıt altına alınan göçmenlerin iade edilebilmeleri için ikili anlaşmaların imzalanması gerekecek.

Sebastian Kurz und Horst Seehofer

Almanya ve Avusturya Akdeniz güzergâhını kapatmak istiyor 05.07.2018

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer'in Avusturya Başbakanı Kurz ile yaptığı görüşmede göç politikası ele alındı. Kurz, Almanya ve Avusturya'nın Akdeniz güzergâhını kapatmak istediğini açıkladı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Osmanen Germania (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

İçişleri Bakanı Seehofer Almanyalı Osmanlıları yasakladı

Almanya İçişleri Bakanlığı, organize suçlarla gündeme gelen Almanyalı Osmanlılar derneğinin yasaklandığını açıkladı. Almanyalı Osmanlıların bireyler ve kamu açısından “ağır tehdit” oluşturduğu ifade edildi.  

FOTO-GALERİ

default

Sayılarla Alman Milli Takımı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, bu turnuvanın da favorilerinden. Daha önce dört kez kupaya uzanan Panzerler'in milli takım tarihindeki çarpıcı istatistikleri derledik. 