 Almanya′ya iltica başvuruları azalıyor | ALMANYA | DW | 26.12.2019

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ALMANYA

Almanya'ya iltica başvuruları azalıyor

Almanya'ya yapılan iltica başvurularında 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 13 oranında azalma kaydedildi. Avrupa Birliği bazında ise yüzde 8,6 artış var. Birlik içinde en çok rağbet göre ülkeler Fransa ve İspanya.

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Almanya'ya iltica başvurularında, 2018'in ardından 2019'da da düşüş yaşandı. Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerin, Avrupa Birliği (AB) İstatistik Dairesi'nin (Eurostat) verilerine dayandırdığı haberlerine göre, içinde bulunduğumuz yılın Ocak-Kasım döneminde, Almanya'ya ilk defa iltica başvurusu yapanların sayısı 133 bin 270 oldu. Bu da geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla iltica başvurularında yüzde 13 azalma olduğunu ortaya koyuyor.

2018 yılında da, iltica başvurusu yapan kişi sayısında bir önceki yıla oranla yüzde 16 azalma kaydedilmişti. Diğer yandan AB'nin tamamı ele alındığında, iltica başvurularının arttığı görülüyor. Eurostat'ın açıkladığı rakamlara göre 2019'un ilk on ayında Birlik ülkelerine iltica başvurusu yapan kişi sayısı 473 bin 215 oldu. Bu sayı, AB çapındaki iltica başvurularında bir önceki yıla oranla yüzde 8,6 artış yaşandığını gösteriyor.

İltica başvurularının en çok arttığı ülkeler Fransa ve İspanya olurken, iltica etmek isteyen kişiler geldiği ülkeler bazında değerlendirildiğinde sırasıyla en büyük grubu Suriyeliler, Afganistanlılar ve Venezuelalılar olduğu ortaya çıkıyor. Avrupa Birliği ülkelerine, 1,2 milyon kişi ile rekor iltica başvurusunun yapıldığı 2015 yılından bu yana, söz konusu başvurularda her yıl bir miktar düşüş kaydediliyor.

AFP,Reuters / ET,JD

© Deutsche Welle

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