Almanya'ya iltica başvuruları 2019'da azaldı

Almanya'ya yapılan iltica başvuruları 2019 yılında yüzde 14'ten fazla düşüş gösterdi. İltica başvurusunda bulunanlar arasında Türk vatandaşları üçüncü sırada yer aldı.
Almanya'ya 2019 yılında yapılan iltica başvurularında yüzde 14'ten fazla düşüş kaydedildi. Alman makamları, geçen yıl Almanya'ya 142 bin 509 iltica başvurusu yapıldığını açıkladı. Türkiye 10 bin 275 başvuru ile Almanya'ya en fazla iltica başvurusu yapılan ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldı.
Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre başvurularda 2018 yılına göre 20 bin civarında bir düşüş görüldü.
Suriye, Irak ve Türkiye
Almanya'ya en çok iltica başvurusu Suriyeliler tarafından yapıldı. Suriye'den 26 bin 435, Irak'tan 10 bin 894 ve Türkiye'den ise 10 bin 275 başvuru yapıldığı kaydedildi. İran'dan 7 bin 778, Afganistan'dan ise 7 bin 124 başvuru yapıldığı açıklandı. Bakanlık Aralık ayında 6 bin 771 başvuru yapıldığını açıkladı.
Almanya'ya Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer rakamlardaki azalmanın geçtiğimiz yıllarda kontrolsüz göçü engellemek için alınan önlemlerin işe yaradığını kanıtladığını söyledi.
dpa, AP / SSB, TY
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Almanya'ya yapılan iltica başvurularında 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 13 oranında azalma kaydedildi. Avrupa Birliği bazında ise yüzde 8,6 artış var. Birlik içinde en çok rağbet göre ülkeler Fransa ve İspanya. (26.12.2019)
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularının sayısı artmaya devam ediyor. 2016 öncesinde ilk on arasında yer almayan Türkiye, başvurularda dördüncü sıraya yükseldi. (18.09.2019)