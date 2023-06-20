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Almanya'ya iş gücü göçü: Reform yetmez, koşullar iyileşmeli

41 dakika önce

Almanya'da bu hafta Federal Meclis'te onaylanması beklenen Nitelikli İş gücü Göçü Yasa Tasarısı'nda ek iyileştirmelere gidilmesi Alman basınında yorum köşelerinde değerlendiriliyor.

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Fotoğraf: picture-alliance/imageBROKER/KFS

Almanya'yı nitelikli yabancı iş gücü  için daha cazip hale getirmeyi amaçlayan yeni göç yasasında bu amaç doğrultusunda bazı değişikliklere gidilmesi Alman basınının yorum köşelerinde ele alınıyor. 

Straubinger Tagblatt gazetesindeki yorumda yeni yasanın nitelikli gençleri Almanya'ya kazandırmada etkili olup olmayacağı sorgulanıyor:

"Reform tek başına, yüksek nitelikli ve uluslararası bağlantılı insanları Almanya'ya kitleler halinde çekemez. Asya, Afrika veya Latin Amerika'dan genç ve başarılı insanlar, geleceklerini nerede şekillendireceklerini dikkatlice değerlendiriyorlar. Örneğin, Almanya'nın neredeyse hiçbir ülkede olmadığı kadar yüksek vergi ve harç talep ettiğini biliyorlar. Geçmişte bu durum caydırıcı olmadı. Çünkü karşı argümanlar daha güçlüydü. Almanya'ya gelenleri, iyi bir altyapı, güvenilir kurumlar, kapsamlı sağlık hizmetleri ve çocukları için yüksek kaliteli, ücretsiz eğitim beklerdi. Ancak son zamanlarda bu alanlarda durum pek de memnuniyet verici şekilde gelişmedi."

Augsburger Allgemeine de benzer görüşlere yer veriyor:

"Bilgisayar uzmanları, yaşlı bakıcıları, mühendisler veya belirli zanaatkarlar bugün dünya çapında talep görüyor. Almanya'nın şu anda bazı sorunları olduğunun ise dünya farkında. Bu sorunlar çözüldüğünde, nitelikli iş gücü konusunda daha iyi bir sonuç elde edilebilir. Ancak bunlar zor sorunlar ve çözümleri de kolay deği."

Berlin'de yayımlanan Tageszeitung gazetesi ise koalisyon hükümetinin nitelikli işgücü göçü yasası üzerinde uzlaşmasını memnuniyetle karşılıyor:

"Koalisyonu oluşturan partiler, Bina Enerji Yasası'nın aksine Almanya'nın gereksinim duyduğu Nitelikli İş gücü Yasası'nı nispeten gürültüsüz patırtısız ve etkili bir şekilde ortaya koymayı başardı. Oluşan yeni taslak, muhtemelen bu hafta içinde Federal Meclis tarafından da kabul edilecek. Yasa uzun zamandır beklenen çok sayıda iyileştirmeyi içeriyor. Örneğin, nitelikli yabancı iş gücünü Almanya'dan uzak tutan bürokratik engellerin azaltılması planlanıyor. Ayrıca planlanan puanlama sistemi de iyi bir fikir."

Lausitzer Rundschau ise başka bir soruna dikkati çekiyor:

"Yabancı iş gücünün Almanya'ya akın edeceği ve gelecekte ülkedeki refahı artıracağı varsayılsa bile, madalyonun diğer yönüne de bakmakta fayda var. Elbette düzenli göç, düzensiz göçten daha iyidir. Belki de ölümcül kaçış rotaları üzerinden artık daha az insan Almanya'ya gelir. Ancak şu anda yaratılan, muhtemelen güzel ve mükemmel bir göç dünyası. Faydalı yabancılar Almanya girebilirken, diğerleri Avrupa sınırlarındaki kamplarda unutulacak."

dpa,DW/TY,CÖ

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