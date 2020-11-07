 Almanya’ya girişte dijital kayıt şartı | ALMANYA | DW | 11.11.2020

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ALMANYA

Almanya’ya girişte dijital kayıt şartı

Risk bölgelerinden Almanya'ya gelenler Pazar gününden itibaren ülkeye giriş yapmadan önce dijital olarak bilgilerini kayıt etmek zorundalar.

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Almanya'da 8 Kasım 2020'de yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı kararnamesiyle, son 10 gününü yurtdışında bir risk bölgesinde geçirenlerin ülkeye giriş yapmadan önce dijital kayıt sistemine bilgilerini yüklemesi gerekiyor.

Dijital ortamda yapılan giriş kaydı kişilerin Almanya'da ikamet ettikleri ya da bulunacakları bölgelerdeki sağlık dairelerine otomatik olarak iletilecek. Böylece söz konusu kişilerin karantina yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri denetlenebilecek. Yalnızca ilgili sağlık merkezlerinin erişebileceği bilgiler, ülkeye girişten 14 gün sonra  otomatik olarak silinecek. Daha önce seyahat eden kişilerin elle doldurdukları formların dijitalleştirilmesi sağlık dairelerinin çalışmalarını kolaylaştıracak.

Federal hükümetin basın biriminden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Riskli bir bölgeden kimin geldiği ve bu kişilerin karantinaya alınıp alınmaması gerektiği hızlı ve güvenilir bir şekilde öğrenilebilecek. Bu şekilde, Almanya'da yeni salgınların ortaya çıkması daha kolay önlenebilecek” denildi.

Pandemiyle mücadelede halkın aktif katılımına daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Sağlık Bakanı Jens Spahn ise, "Vatandaşlar haklı olarak bu katılımın mümkün olduğunca kolaylaştırılmasını bekliyor. Dijital giriş kaydı ile nihayet seyahat sırasında yazılı beyanda bulunma yöntemini sona erdiriyoruz” diye konuştu.

Kısaca DEA olarak adlandırılan "Dijital Giriş Kaydı" uygulamasına 8 Kasım 2020'den bu yana masaüstü veya tablet bilgisayarlar, akıllı telefonlar aracılığıyla şu adresten ulaşılabiliyor:  www.einreiseanmeldung.de

DW / TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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