Almanya'ya göçte düşüş eğilimi sürüyor

Almanya'ya göç üst üste beşinci yılda da geriledi. Federal İstatistik Dairesi'nin salı günü açıkladığı rakamlara göre, 2019 yılı için 327 bin olarak açıklanan net göç sayısı, 2020'de 220 bine geriledi. Net göç rakamı, Almanya'ya göç edenlerden Almanya'yı terk edenlerin sayısı çıkarılarak elde ediliyor.

İstatistiklere göre 2020'de Almanya'ya göç edenlerin sayısı 372 bin kişi azalarak bir milyon 187 bine geriledi. Almanya'ya gelenlerin sayısında böylece yüzde 24'lük azalma kaydedildi.

Almanya'dan göç edenlerin sayısında da yüzde 22'lik azalma oldu. 2020 yılında 966 milyon kişi Almanya'yı terk etti. 2019'da bu rakam bir milyon 232 bin olarak kaydedilmişti.

Federal İstatistik Dairesi, kayıtlı göç hareketlerindeki güçlü azalmanın en yoğun bir şekilde, koronavirüs kısıtlamalarının hakim olduğu mart-aralık döneminde gerçekleştiğine işaret etti. Seyahat kısıtlamaları ve ekonomik nedenlerin, göç planlarının ertelenmesi ya da iptalinde etkili olduğu düşünülüyor.

rtr / BK,ET

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