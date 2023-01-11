Almanya'ya göç 2021 yılında arttı

Almanya'da Federal Hükümet'in bugün kabul etmesi beklenen göç raporuna göre 2021 yılında ülkeye göç eden nüfus yaklaşık 1 milyon 320 bin oldu. Bu sayı bir önceki yıl kaydedilen sayıdan yüzde 11,5 oranında daha yüksek. 2020 yılında korona tedbirleri kapsamında ülkeye seyahatlerde kısıtlamalar söz konusuydu.

2021 yılında Almanya'dan ayrılarak başka ülkelerde kendine hayat kuranların sayısı da hafif bir biçimde yükseldi. Verilen göçte artış oranı yüzde 2,9 olarak kayıtlara geçti. Böylece 2021 yılında net göç, yaklaşık 329 bin ile pandeminin başlamadığı 2019 yılındaki seviyenin üstüne çıktı.

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2021 yılında da Almanya'nın göç aldığı ülkelerin başında bir önceki yıl olduğu gibi Romanya geliyor. Romanya'dan Almanya'ya göç edenlerin sayısı 202 bin 686. Listenin ikinci sırasında ise ülkeye geri dönen Alman vatandaşları bulunuyor, onları Polonya, Bulgaristan, Suriye ve Türkiye'den gelenler takip ediyor.

Almanya'da yabancıların en yoğun olarak yaşadığı kentlerin başında ise başkent geliyor. 2021 sayılarına göre Berlin'de yaşayan her beş kişiden biri (yaklaşık yüzde 20,2) Alman vatandaşı değil. Bremen'de ise bu oran yüzde 19,3 olurken Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde ise yabancıların toplam nüfusa oranı yaklaşık yüzde 14.

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2021 yılında Almanya'ya göç eden nüfusun çoğunluğunu erkekler oluşturuyor. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 2021'de Almanya'ya 802 bin erkek ve 521 bin kadın göç etti. 2022 yılında ise tablonun daha farklı olması bekleniyor zira Rusya'nın başlattığı savaşta Ukrayna'dan Almanya'ya göç eden 1 milyondan fazla insanın çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.

Yeşiller Partisi Milletvekili Misbah Khan konuyla ilgili açıklamasında "Sosyal güvenlik sistemlerimizi sürdürmek ve iş gücü açığını kapatmak için her yıl net olarak 400 bin insanın yaşamak ve çalışmak için Almanya'yı tercih etmesi gerekiyor" dedi. Khan, "Göç konusunda tüm toplum olarak sahip olduğumuz huzursuzluğu bir kenara bırakmak ve göç alan bir ülke olarak nasıl daha cazip olabileceğimizi tartışmamız gerekiyor" diye konuştu. Khan bu çerçevede ırkçı yaklaşımların ortadan kaldırılması ve Almanya'ya gelişlerin kolaylaştırılması gerektiğini belirtti.

dpa / EC, HS