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Alman yardım ekipleri Türk ve Alman bayraklarıyla karşılandı
Alman yardım ekipleri Türk ve Alman bayraklarıyla karşılandıFotoğraf: Kadir Ilboga/Anadolu Agency/picture alliance
FelaketAlmanya

Almanya'ya dönen kurtarma ekiplerini Türkler karşıladı

2 saat önce

Türkiye'de afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan Alman ekipler ülkelerine dönüşlerinde havaalanında çiçekler ve alkışlarla karşılandı.

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Alman Teknik Yardım Kuruluşu (THW) ile arama kurtarma kuruluşları I.S.A.R. Germany ve Köpekli Federal Kurtarma Birliği (BRH) mensubu yaklaşık 100 yardım görevlisini taşıyan uçak Pazartesi gecesi  Köln/Bonn Havaalanı'na indi.

Alman yardım görevlilerini havaalanında aileleri, meslektaşları ve Almanya'da yaşayan Türkler, alkışlar, çiçekler ve tatlılarla karşıladı.

Ekibi karşılamak için güllerle havaalanına gelen Cansu Güler, yardım görevlilerine yüz yüze teşekkür etmek istediğini belirterek, "Ülkem diğer ülkeme yardım ediyor, bu çok harika bir şey. Biz burada doğduk ve büyüdük ama Türkiye de bizim yurdumuz" dedi.

Gülşah Demirhan ve iki arkadaşı da havaalanına ekipleri karşılamak üzere geldi. Genç kadınların ellerinde Alman ve Türk bayrakları vardı. "Deprem bölgesinde birçok arkadaşım var" diyen Demirhan duygularını, "Kurtarma ekipleriyle aramızda derin bir bağ olduğunu hissediyoruz. Biz sadece bu jestimizle bunu göstermek istedik" sözleriyle aktardı.

Ekipleri havaalanında bekleyen yakınları, meslektaşları ve Türkler
Ekipleri havaalanında bekleyen yakınları, meslektaşları ve TürklerFotoğraf: Kadir Ilboga/Anadolu Agency/picture alliance

Alkış ve tezahüratlarla karşılandılar

Kurtarma ekiplerini taşıyan uçak 2 saat gecikmeli olarak havaalanına inerken, onları bekleyen kalabalık bekleme salonunda geniş bir çember oluşturdu. Bekleyenlerin arasındaki bir genç kız elinde "Hoş geldiniz" yazılı bir pankart tutarken, bir çocuğun elindeki pankartta ise "Sen dünyanın en iyi babasısın" yazısı dikkat çekti. Kurtarma görevlileri bekleme salonuna girdiğinde ise alkışlar başladı.

THW operasyon müdürü Jörg Eger kendilerini karşılamaya gelenlere teşekkür ettikten sonra "Büyük zorlukları olan yorucu bir görevden" döndüklerini söyledi. Görevin zorlu olmasına karşın arama kurtarma çalışmalarına destek verdikleri için mutlu olduğunu ifade eden Eger, "Bir katkıda bulunabildiğimiz için mutluyuz ve hepimiz sağlıklı döndüğümüz için rahatladık" diye konuştu.

Kurtarma ekibinde yer alan gönüllüler çiçeklerle karşılandı
Kurtarma ekibinde yer alan gönüllüler çiçeklerle karşılandıFotoğraf: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Operasyonlara köpeklerle katıldılar

THW ekibi Çarşamba günü dört arama kurtarma köpeği ve 16 ton ekipmanla Türkiye'ye gitmişti. Pazar gecesi, Türk arama kurtarma ekipleriyle birlikte deprem bölgesindeki enkazdan 88 yaşındaki bir kadını sağ olarak kurtarmıştı.

Merkezleri Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan I.S.A.R. ve BRH kuruluşları ise geçtiğimiz Salı gününden bu yana yedi köpekle Kırıkhan'da çalışmalar gerçekleştirdi. Yardım kuruluşları kendi verdikleri bilgilere göre dört kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı.

Mahsur kalan 40 yaşındaki bir kadın ile yaklaşık 50 saat süren kurtarma operasyonu sırasında defalarca konuşarak motivasyonunu yüksek tutmaya çalışan doktor Daniel Lankers de havaalanında alkışlarla ve tezahüratlarla karşılandı. Ancak kadın kurtarıldıktan sonra hastanede hayatını kaybetmişti.

I.S.A.R.'dan Astrid Kalff ise köpeği Hope ile kurtarma çalışmalarına katıldığını belirterek, "Operasyon inanılmaz derecede yorucuydu, yaşananların boyutu hayal bile edilemezdi. Birini canlı bulma olasılığı son derece zayıftı" dedi ve ekledi: "Ama sonuçta ekibimiz dört hayat kurtardı, bu bizi çok gururlandırıyor."

dpa/TY,HT

 

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