 Almanya′ya bu yıl beklenenden az göçmen geldi | ALMANYA | DW | 09.10.2018

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ALMANYA

Almanya'ya bu yıl beklenenden az göçmen geldi

İçişleri Bakanı Seehofer, Almanya'ya 2018'de şu ana kadar yaklaşık 100 bin mülteci ve göçmenin geldiğini belirterek, bu rakamın beklenenden az olduğunu ifade etti.

Deutschland Flüchtlinge in Niedersachsen (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

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Alman koalisyon partileri göç yasasının ana hatları üzerinde anlaştılar. Nitelikli işgücü açığının kapatılması için çıkarılacak olan yasa önceliğin AB ülkeleri vatandaşlarına verilmesini öngörüyor. (02.10.2018)

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB ile Türkiye arasında 2016 yılında imzalanan mülteci anlaşmasının benzerinin Kuzey Afrika ülkeleriyle de yapılması yönündeki önerisini yineledi. (20.09.2018)

CSU lideri Seehofer, Bavyera eyaletinde yapılacak seçimlerde iyi bir sonuç alabilmek için iyimser olunması çağrısında bulundu. Seehofer, parti kongresindeki konuşmasında mülteci siyasetine ilişkin mesajlar da verdi. (15.09.2018)

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya'ya bu yıl tahmin edilenden daha az göçmen ve mülteci geldiğini açıkladı. Salı günü partisinin meclis grup toplantısında yaptığı açıklamada Seehofer, yılın başlangıcından bu yana Almanya'ya yaklaşık 100 bin mülteci ve göçmenin geldiğini belirtti. Geçen yılların Kasım ve Aralık aylarında ülkeye daha az sayıda sığınmacının geldiği bilgisini hatırlatan Seehofer, partisinin daha önce dile getirdiği yıllık 200 bin sığınmacı sınırının aşılmasını beklemediklerini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı'nın aktardığı verilere göre, sene başından Eylül ayına kadar toplam 124 bin kişi Almanya'da iltica başvurusunda bulundu. Ayrıca yılın ilk altı ayında iltica başvuruların sıklıkla geldiği ülkelerin vatandaşlarına aile birleşimi için toplam 19 bin vize verildi.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Seehofer, henüz Haziran ayında yaptığı açıklamada, Alman hükümeti tarafından 2018 için belirlenen 180 ila 220 bin kişilik mülteci kotasının "dolabileceğini, hatta aşılabileceğini" söylemişti. Sol Parti İç Politika Sözcüsü Ulla Jelpke, Seehofer'i sert bir şekilde eleştirerek kendisini "panik yaratmaya çalışmakla" suçlamıştı. Mevcut Alman hükümeti, CSU ve Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) oluşturduğu Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) koalisyonundan oluşuyor.

Deutschland Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

Horst Seehofer (sol) ve Angela Merkel

Seehofer Eylül ayında "Göç sorunu, bu ülkedeki tüm siyasi sorunların anasıdır" açıklamasında bulunarak tepkileri üzerine çekmişti. Başbakan Angela Merkel ile mülteci politikası nedeniyle görüş ayrılığı yaşadığı bilinen Seehofer, Almanya'nın farklı bir göç politikası izlemesi gerektiğini savunuyor. Seehofer daha önce "mülteci sayısı sınırlandırılmadığı takdirde Hristiyan Birlik partilerinin halkın desteğini kaybedeceğini" söylemişti. Seehofer'in partisi CSU'nun faaliyet gösterdiği tek eyalet olan Bavyera, hafta sonunda seçime gidiyor.

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Almanya’da mültecilere bakış değişti mi?

KNA/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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Almanya’da mültecilere bakış değişti mi?  

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