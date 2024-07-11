Almanya'ya ABD füzeleri konuşlandırılacak, Rusya tepkili

ABD, aralarında Tomahawk füzelerinin de olduğu uzun mesafeli silahları Almanya'ya konuşlandırma kararı aldı. İki ülkenin ortak duyurusuna göre silahlar 2026'dan itibaren Almanya'ya getirilecek. Füzelerin "Avrupa'nın güvenliği" için konuşlandırılacağı belirtilirken, Rusya bu adıma "askeri yanıt" vereceklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, "Sinirler olmadan, duygular olmadan bu yeni oyuna her şeyden önce bir askeri yanıt geliştireceğiz" dedi. Ancak olası yanıta dair daha fazla detay vermedi.

Geçen ay Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın nükleer kapasiteye sahip orta ve uzun menzilli füzelerin üretimini sürdürmesi gerektiğini, sonrasında bunları nereye konuşlandırmaları gerekeceğine bakacaklarını söylemişti.

Reagan-Gorbaçov anlaşması 2019'da bitti

Washington ve Berlin'in ortak açıklamasında, SM-6 ve Tomahawk seyir füzeleri ile Avrupa'daki tüm füzelerden daha uzun menzile sahip hipersonik silahların Almanya'ya konuşlandırılacağı kaydedildi.

1987 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, menzili 500 kilometreyi geçen ve karadan ateşlenen füzeleri kullanımını yasaklıyordu.

ABD 2019'da resmen anlaşmadan çekildi. Dönemin Başkanı Donald Trump, kararı imzalarken "Rusya zaten yıllardır ihlal ediyor" demişti.

Reuters / MUK,HT

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