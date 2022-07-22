Almanya'ya AB dışından gelen işçi sayısında büyük artış

AB dışından Almanya'ya çalışmaya gelenlerin sayısı son 10 yılda üç katın üzerinde artış gösterdi. Almanya'da bu kapsama giren işçi sayısı 2021 yılının sonunda 295 bin olarak kayıtlara geçti.

Alman Federal İstatistik Dairesi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre, Avrupa Birliği (AB) dışından Almanya'ya çalışmaya gelen kişi sayısı son on yılda üç katın üzerinde artış gösterdi.

Destatis, Almanya'da çalışmak için geçici oturum izni alan kişi sayısının 2021 yılının sonunda 295 bin olarak belirlendiğini duyurdu. Bu, 2011 yılındaki sayıya kıyasla yüzde 226'lık bir artışa işaret ediyor.

İlk sırada Hindistan var

Açıklanan verilere göre, AB dışından Almanya'ya en fazla işçi gönderen ülke Hindistan. Söz konusu dönemde geçici oturum izniyle Almanya'ya kabul edilen kişilerin yüzde 11'inin Hindistan'dan geldiği açıklandı.

Balkan ülkeleri de listenin üst sıralarında yer aldı. AB dışı ülkelerden Almanya'ya gelen yabancıların yüzde 9'unun Bosna Hersek, yüzden yedisinin ise Kosova'dan geldiği kaydedildi.

Mavi Kart

Almanya'ya AB dışı ülkelerden gelenlerin yaklaşık dörtte birinin Mavi Kart ile çalışma vizesi aldığı açıklandı. Mavi Kart, elinde somut bir iş anlaşması bulunan ve bu anlaşma ile belli bir seviyenin üstünde gelir elde edeceğini belgeleyen (2022 yılı için yıllık brüt 56.400 euro) üniversite mezunlarına veriliyor. 2021 yılı sonuna dair veriler, Mavi Kart sahiplerinin neredeyse yarısının, Almanya'da ciddi şekilde kalifiye personel açığının bulunduğu sağlık ya da bilgi teknolojisi (IT) sektörlerinde çalıştığını ortaya koydu.

DW,AFP / CÖ,ET