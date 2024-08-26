Almanya'yı terkeden Almanların tercihi İsviçre

Almanya'yı terketmek isteyen Almanlar Avrupa'da en çok komşu İsviçre'ye yerleşiyor. Merkezi Wiesbaden'da bulunan Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 2023 yılı itibarıyla İsviçre'de yaşayan Alman vatandaşlarının sayısı 315 bin 960 oldu. Bu, 2022 yılına göre yüzde 1,5 oranında artış olduğunu gösteriyor. Rakamlar İsviçre'ye yerleşen Almanların sayısının yıllar içinde arttığına da işaret ediyor.

Almanların Avrupa'da İsviçre'nin ardından tercih ettiği ikinci ülke ise bir diğer komşu Avusturya. 2023 yılı başında Avusturya'da yaşayan Alman vatandaşlarının sayısı 225 bin 10'a ulaştı. Bu, bir önceki yıla göre 8 bin 280 Almanın daha ülkeye göç ettiğini gösteriyor. Almanların Avusturya ve İsviçre'yi tercih etmelerinde bu ülkelerde Almanca konuşulması önemli rol oynuyor.

İspanya'ya göç azaldı

Almanlar bu iki ülkenin yanı sıra üçüncü sırada İspanya'yı tercih ediyor. 2023 yılı başında İspanya'da yaşayan Alman vatandaşlarının sayısı 125 bin 790'dı. 2022'de ise bu sayı 142 bin 630 olarak açıklanmıştı. Dolayısıyla İspanya'ya yerleşen Almanların sayısı İsviçre ve Avusturya'nın tersine azalma eğiliminde.

Federal İstatistik Dairesi'ne göre Almanlar Avrupa'da en çok İsviçre vatandaşlığına geçmek için başvurdu. 2022'de 8 bin 960 başvuru ile İsviçre vatandaşlığına başvuran Almanların sayısı en üst seviyeye ulaştı. Bu, 2022 yılına göre yüzde 12,8'lik bir artışı gösteriyor. İsviçre'yi vatandaşlık başvurularında ikinci sırada İsveç izliyor. 2022'de bin 320 Alman, İsveç vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulundu. Ancak 2021'e göre başvuruların yüzde 2,5 oranında azaldığı gözlendi.

AFP, KNA / HT,UÇ

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