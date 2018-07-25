Almanya'yı sarsan istismar davasında karar çıktı

Almanya'nın Staufen kasabasında küçük yaştaki oğlunu, internetin karanlık yüzü olarak bilinen ‘Darknet' üzerinden cinsel suistimal için pazarlayan anne Berrin T. 12 yıl 6 ay, erkek arkadaşı Christian L. ise 12 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme anne ve arkadaşının çocuğu defaten suistimal ettiğinin ve gizli internet kanalı üzerinden pazarlayarak başkalarına da kullandırdığının sabit görüldüğü hükmüne vardı. Çocuğa işlenen fiiller ağır cinsel istismar, ırza geçme, fuhuşa zorlama ve çocuk pornografisi amacıyla istismarın filmini çekme olarak tanımlandı.

Suçlu bulunan çift aynı zamanda Berrin T.'nin bir ara bakıcılığını yaptığı kız çocuğunu cinsel istismara maruz bırakmaktan da hüküm giydi.

Anne Berrin T. istismara bizzat katıldığını itiraf etmişti.

Mahkeme heyeti başkanı, Berrin T.'nin sadece oğlunun suistimal edilmesine göz yummayıp, aynı zamanda istismara bizzat katıldığını açıkladı. Yargıç Stefan Bürglein karar gerekçesini açıklarken, annenin arkadaşını kaybetme korkusuyla böyle bir eyleme kalkıştığını, daha sonra para kazanma nedeninin de buna eklendiğini ve çiftin oğlan çocuğunu suistimal eden erkeklerden binlerce euro aldığını söyledi.

Pedofiller de ağır cezaya çarptırılmıştı

Savcılık anne için 14 yıl, pedofili suçundan hapis yatmış olan arkadaşı için ise 13 yıl altı ay, akabinde de ihtiyati tutuklama talep etmişti.

Devletin himayesine alınan ve kısa süre önce 10 yaşına giren erkek çocuğa 30 bin, suistimal edilen kıza ise 12 bin 500 euro manevi tazminat ödenmesi de karara bağlandı. Çocuğun sağlık durumunun nispeten iyi olduğu açıklandı.

Bu kararlarla yılın başlarında ortaya çıkarılan suistimal skandalındaki son sanıklar da hüküm giymiş oldu. Pedofillikten yargılanan istismarcı sanıklar da ikisi ihtiyati tutuklama dâhil olmak üzere ağır hapis cezalarına çarptırılmıştı.

DW, AFP/AG, BK

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