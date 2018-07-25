 Almanya′yı sarsan istismar davasında karar çıktı | ALMANYA | DW | 07.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Almanya'yı sarsan istismar davasında karar çıktı

Öz oğlunu para karşılığında erkeklere pazarlayan anne ve erkek arkadaşı ağır hapis cezalarına çarptırıldı. İstismar skandalı bu yılın başlarında ortaya çıkarılmış ve çocuğun taliplerine ağır hapis cezaları verilmişti.

Deutschland Freiburg Urteil im Staufener Missbrauchsfall (picture-alliance/Dpa/P. Seeger)

Almanya'nın Staufen kasabasında küçük yaştaki oğlunu, internetin karanlık yüzü olarak bilinen ‘Darknet' üzerinden cinsel suistimal için pazarlayan anne Berrin T. 12 yıl 6 ay, erkek arkadaşı Christian L. ise 12 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme anne ve arkadaşının çocuğu defaten suistimal ettiğinin ve gizli internet kanalı üzerinden pazarlayarak başkalarına da kullandırdığının sabit görüldüğü hükmüne vardı. Çocuğa işlenen fiiller ağır cinsel istismar, ırza geçme, fuhuşa zorlama ve çocuk pornografisi amacıyla istismarın filmini çekme olarak tanımlandı.

Suçlu bulunan çift aynı zamanda Berrin T.'nin bir ara bakıcılığını yaptığı kız çocuğunu cinsel istismara maruz bırakmaktan da hüküm giydi.

Anne Berrin T. istismara bizzat katıldığını itiraf etmişti.

Anne Berrin T. istismara bizzat katıldığını itiraf etmişti.

Mahkeme heyeti başkanı, Berrin T.'nin sadece oğlunun suistimal edilmesine göz yummayıp, aynı zamanda istismara bizzat katıldığını açıkladı. Yargıç Stefan Bürglein karar gerekçesini açıklarken, annenin arkadaşını kaybetme korkusuyla böyle bir eyleme kalkıştığını, daha sonra para kazanma nedeninin de buna eklendiğini ve çiftin oğlan çocuğunu suistimal eden erkeklerden binlerce euro aldığını söyledi.

Pedofiller de ağır cezaya çarptırılmıştı

Savcılık anne için 14 yıl, pedofili suçundan hapis yatmış olan arkadaşı için ise 13 yıl altı ay, akabinde de ihtiyati tutuklama talep etmişti.

Devletin himayesine alınan ve kısa süre önce 10 yaşına giren erkek çocuğa 30 bin, suistimal edilen kıza ise 12 bin 500 euro manevi tazminat ödenmesi de karara bağlandı. Çocuğun sağlık durumunun nispeten iyi olduğu açıklandı.

Bu kararlarla yılın başlarında ortaya çıkarılan suistimal skandalındaki son sanıklar da hüküm giymiş oldu. Pedofillikten yargılanan istismarcı sanıklar da ikisi ihtiyati tutuklama dâhil olmak üzere ağır hapis cezalarına çarptırılmıştı.

DW, AFP/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

İnternette çocuklar cinsel istismardan nasıl korunabilir?

İnternette çocukların ve gençlerin cinsel şiddete maruz kalmaları Roma’daki bir kongrede ilk kez ele alınıyor. Kongreye katılan Papalık Komisyonu üyesi Hans Zollner, DW’nin sorularını yanıtladı. (03.10.2017)  

En fazla çocuk istismarı sitesi Avrupa'da

İngiltere merkezli İnternet İzleme Vakfı'nın 2016 raporuna göre, internetteki çocuk cinsel taciz içeriklerinin yüzde 60'ı Avrupa'dan geliyor. (03.04.2017)  

Almanya’da istismara karşı okullarda kampanya

Almanya’daki okullarda cinsel istismarla mücadele için bir kampanya başlatıldı. Federal hükümetin Çocuk İstismarıyla Mücadele Sorumlusu Rörig, her sınıfta bir ile iki çocuğun istismar mağduru olduğunu söyledi. (14.09.2016)  

Resmi rapor: Avustralya'da on binlerce çocuk istismar edildi

Avustralya'da çocuklara yönelik cinsel taciz vakalarını araştıran komisyon devlet ve kilise kurumlarında on binlerce çocuğun istismar edildiğini açıkladı. Başbakan Turnbull, "Bu ulusal bir trajedidir" ifadesini kullandı. (15.12.2017)  

“Çocuk algımız çarpık“

Türkiye, çocuğa yönelik şiddet ve cinsel istismar vakalarıyla sarsılıyor. Peki, sorumlusu kim? Sosyal hizmet uzmanı Emrah Kırımsoy, DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı. (05.04.2016)  

Benzer içerik

Screenshot Twitter - Berna Lacin

Berna Laçin'e dava açıldı 25.07.2018

Temmuz başında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım sonrası oyuncuya bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Symbolbild Kindesmissbrauch

Cinsel suç tasarısı çözüm olacak mı? 20.07.2018

Türkiye'de kimyasal hadım uygulaması ile ağır hapis cezaları öngören cinsel istismar suçlarına ilişkin yasa tasarısının yakında meclisin gündemine gelmesi bekleniyor. Uzmanlar, tasarının çözüm üretebileceğinden şüpheli.

Schweiz MSF Ärzte ohne Grenzen Hauptquartier in Genf

İnsani yardım örgütlerinde cinsel istismar skandalı büyüyor 15.02.2018

Oxfam çalışanlarının kriz bölgelerinde seks partileri düzenlediğinin ortaya çıkmasının ardından Sınır Tanımayan Doktorlar ve Uluslararası Kurtarma Komitesi bünyesinde de cinsel istismar olaylarının yaşandığı belirlendi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Suriyeli çocuğun ölümüne gamalı haç kutlamasında iki gözaltı

Almanya’da Suriyeli bir çocuğun trafik kazasında hayatını kaybettiği yere gamalı haç çizilip “1:0” yazıldığı olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. 

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

İklim değişikliği konusunda her gün yeni uyarılar duyuyoruz. Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın bu konuda somut önerileri var. 