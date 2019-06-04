Almanya’yı sarsan cinayete ömür boyu hapis

Almanya'yı sarsan ve sığınmacılarla ilgili yoğun tartışmalara neden olan, 14 yaşındaki Susanna F.'in öldürülmesi davasında karar çıktı. Hessen eyaletinin başkenti Wiesbaden'daki eyalet mahkemesi, Kuzey Iraklı Ali B.'yi geçen yıl Mayıs ayında Susanna F'yi tecavüz edip öldürmekten mahkum ederek ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Cezayı en üst dereceden veren mahkeme, 15 yıl sonra erken tahliye olasılığının da önünü kapamış oldu. Mahkeme ayrıca cezanın dolmasının ardından tehlikeli mahkumlar için uygulanan ihtiyati alıkoyma kararı alınabilmesine de imkan tanıdı.

Cinayetin işlendiği dönem 21 yaşında olan Ali B. 2015 yılı sonbaharında Almanya'ya gelerek iltica başvurusunda bulunmuş, başvurusu 2016 yılı Aralık ayında reddedilmişti. Ret kararının ardından Wiesbaden'daki bir sığınmacı yurdunda kalan Ali B. savcılık iddianamesine göre birkaç ay önce tanıştığı ve 23 Mayıs 2018'de dolaşmaya çıktığı Susanna F.'ye tecavüz etmiş, ardından maktulün polisi aramakla tehdit etmesi üzerine, boğazını sıkarak öldürmüştü.

Kuzey Irak'ta operasyon

Ali B. olay sonrası 2 Haziran'da on kişilik ailesiyle birlikte sahte evrakla Kuzey Irak'a dönmüş, Susanna F.'nin üstü toprakla kapatılmış cesedine 6 Haziran'da ulaşılmıştı. Ali B. Almanya'nın talebi üzerine Kuzey Irak'taki Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi güvenlik güçlerince Erbil'de yakalanmış ve Alman federal sınır polisi Dieter Romann başkanlığındaki özel polis kuvvetleri tarafından teslim alınarak yargılanmak üzere Almanya'ya götürülmüştü.

Ali B. dava süreci içinde cinayeti işlediğini itiraf etmesine rağmen cinsel ilişkinin iki tarafın rızasıyla gerçekleştiğini iddia etmiş, tecavüz suçlamasını geri çevirmişti. Mahkeme ise tecavüz suçunun işlendiğine hükmetti.

Mahkeme başkanı yargıç Jürgen Bonk karar gerekçesinde Ali B.'nin cinayeti büyük bir soğukkanlılıkla işlediğine ve dava sürecinde "pişmanlık duyduğuna dair ciddiye alınabilecek tek bir kelime etmediğine" dikkat çekti. Yargıç Bonk ayrıca Ali B.'nin "kadınları aşağı gören bir tutum içinde olduğunun" ve kadınları sadece "kendi ihtiyaçlarını gidermeye yönelik bir araç” olarak gördüğünün anlaşıldığını kaydetti.

Ali B. hakkında, 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz suçlamasıyla devam eden bir dava daha bulunuyor.

AFP,epd / BK,ET

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