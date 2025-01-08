Almanya'yı huzursuz eden Musk'ın aşırı sağcı sohbeti

ABD'li milyarder Elon Musk, Alman aşırı sağcı AfD lideri Alice Weidel'le canlı bir sohbette buluşacak. Alman kamuoyu ve siyaseti Musk'ın Berlin'e müdahalesinden rahatsız.

Alman kamuoyu, Elon Musk ile aşırı sağcı AfD lideri Alice Weidel arasındaki canlı sohbete odaklandı. Bir ankete göre, Almanların yarısından fazlası Musk'ın AfD'nin elini güçlendirdiği görüşünde.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminde üst düzey bir siyasi görev üstlenecek olan ABD'li milyader Elon Musk'ın Alman siyasetine son günlerde artan ilgisi yeni bir boyut kazanıyor.

Son haftalarda aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine desteğini açıkça ve provokatif bir üslupla ifade eden Musk, AfD'nin başbakan adayı Alice Weidel ile eski adıyla Twitter olan X üzerinden canlı bir sohbet gerçekleştirecek. Sohbet, 9 Ocak'ta Almanya saatiyle akşam 19:00'da (TSİ 21:00) başlayacak.

Weidel, X'teki hesabından İngilizce ve Almanca bir mesaj paylaştı ve X kullanıcılarına sohbeti dinleme çağrısında bulundu.

Musk, benzer bir sohbeti birkaç ay önce de o dönem başkan adayı olan Donald Trump ile yapmıştı. Seçim kampanya sürecinde Trump'a açıkça destek veren Musk, Washington'da ipleri 20 Ocak'ta devralacak yeni yönetim tarafından yeni kurulacak olan Hükümet Verimliliği Dairesi'ni (DOGE) yöneten iki isimden biri olacak. Musk, yöneticiliği Trump'a sadık sağ popülist siyasetçi Vivek Ramaswamy ile paylaşacak.

Alman siyasetçilere hakaret, AfD'ye açık destek

Musk son haftalarda Almanya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'nın da aralarında olduğu çeşitli üst düzey siyasetçilere yönelik sarf ettiği sözlerle Almanya'da tepkileri üzerine çekiyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier hakkında "Steinmeier, antidemokratik bir tiran. Utanç duymalı" diyen Musk, Başbakan Olaf Scholz'e ilişkin de 20 Aralık'ta Magdeburg'da düzenlenen terör saldırısının ardından "Scholz derhal istifa etmeli. Kabiliyetsiz salak" yorumunu yapmıştı.

Musk, iki hafta kadar önce Almanya'nın tirajı yüksek gazetelerinden Welt am Sonntag'da yayımlanan bir makalesinde de seçimlerde AfD'yi destekleme çağrısında bulunmuştu. Yazısında AfD'yi Almanya için "son umut" olarak niteleyen Musk, "Almanya vasatlığın içinde rehavete kapılmış durumda. Şimdi cesur değişimlere imza atma zamanı ve AfD, bu yolu açan tek parti" ifadelerini kullanmıştı. Yazısında AfD'nin başbakan adayı Weidel'ın lezbiyen ve partnerinin de Sri Lankalı olduğuna atıfta bulunan Musk, "Sizce bu kulağa Hitler gibi mi geliyor? Rica ediyorum ama!" demişti.

Almanya'nın yanı sıra Birleşik Krallık siyasetine de müdahil olan Musk, orada da açık bir şekilde aşırı sağcı hareketleri destekliyor.

"Yasa dışı seçim yardımı" şüphesi

Bir tür sivil denetleme kuruluşu olan LobbyControl ise Musk ile Weidel'ın canlı yayınlanacak sohbetinin "yasa dışı bir seçim yardımı" sınıfına girebileceği şüphesini dile getirildi.

Kuruluşun Çarşamba günü Berlin'de yaptığı açıklamasında, Musk'ın AfD'yi güçlendirmeyi hedeflediği ve bunun için X'in kaynaklarını kullandığına dikkat çekildi. Sohbetin Musk'ın konumu nedeniyle "muhtemelen çok daha yaygın biçimde izleneceğine" işaret edilen kuruluşun açıklamada, "Burada siyasi reklamdan bahsetmemiz mümkün. Çünkü X, bu tür bir erişim alanını normalde çok fazla paraya satıyor" denildi.

LobbyControl'den Aurel Eschmann, "Elon Musk'ın ABD ve Almanya seçim sürecine küstah müdahaleleri, Almanya ve Avrupa için bir 'uyan çağrısı' niteliğindedir" dedi.

Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'ın Donald Trump'a verdiği desteğin karşılığı, üst düzey siyasi bir görev oldu Fotoğraf: Alex Brandon/AP Photo/picture alliance

Anket: Musk AfD'yi güçlendirdi

Almanya'da yapılan güncel bir anket, Almanların büyük çoğunluğunun Musk'ın Almanya'nın içişlerine karışmasının AfD'yi güçlendirdiğini düşündüğünü de ortaya koydu.

Alman haber ajansı dpa'nın kamuoyu araştırma kuruluşu YouGov'a yaptırdığı ankette, 3 ila 6 Ocak arasında 18 yaş üzerinde 2 bin 246 kişiye fikirleri soruldu.

Ankete katılan Almanların yüzde 59'u Musk'ın verdiği desteğin AfD'nin elini güçlendirdiği görüşünü beyan etti. Ankete katılanların yalnızca yüzde 4'lük kısmı Musk'ın benimsediği tavırla AfD'ye zarar verdiğini düşünüyor. Yüzde 24'lük kesim ise Musk'ın sözlerinin bir etkisinin olmadığı görüşünde. Yüzde 13'lük kesim de soruya "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

Öte yandan ankete katılanların çoğunluğu, Musk'ın Federal Alman Meclisi (Bundestag) seçim kampanya süreci üzerinde büyük bir etkisi olmadığı görüşünü bildirdi. Ankete katılanların yüzde 50'si küçük bir etkiden söz ederken yüzde 13'lük kesim ise Musk'ın hiçbir etkisi olmadığını dile getirdi. Ankete katılanların yüzde 27'si de Musk'ın etkisinin büyük veya çok büyük olduğu görüşünü dile getirdi.

Elon Musk ve Olaf Scholz, Tesla'nın Berlin yakınlarındaki Grünheide'deki fabrikasının açılışını Mart 2022'de birlikte yapmıştı Fotoğraf: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Sosyal medyaya regülasyon talebi

Anket ayrıca Almanların yaklaşık üçte birinin yabancı ülkelerden gelen etkileri engellemek amacıyla sosyal medyanın daha fazla denetlenmesi gerektiğini düşündüğünü gösterdi. Ankete katılanların yüzde 63'ü sosyal medyaya ilişkin daha fazla yasal düzenleme yapılmasını kısmen destekleyeceğini beyan etti. Ankete katılan AfD destekçilerinin yüzde 58'i ise böyle bir adıma karşı olacaklarını söyledi.

Avrupa Birliği'nden (AB) de Musk'ın tavrına ilişkin bir açıklama geldi. Son yıllarda yurt dışı kaynaklı güçlerin AB içerisindeki seçimleri etkileme kabiliyeti ve teknoloji şirketlerinin sahip olduğu gücü frenlemek amacıyla çeşitli adımlar atan AB, Trump'ın görevi devralmasına iki haftadan az süre kala Musk ile doğrudan çatışmama yolunu tercih ediyor.

AB Komisyonu'nun Dijital Konulardan Sorumlu Sözcüsü Thomas Regnier, Musk'ın "AB hakkındaki siyasi görüşlerini hem çevrim içi hem de çevrim dışı ifade edebileceğini" kaydetti. Musk'ın Weidel ile yapacağı sohbetin AB'nin sosyal medya kurallarının çerçevesini çizen Dijital Hizmetler Yasası'nın (DSA) ihlali niteliğinde olmadığını kaydeden Regnier, "DSA'daki hiçbir madde, böyle bir canlı yayını yasaklamıyor" dedi.

Sosyal medya platformu X'in yanı sıra elektrikli araç üreticisi Tesla ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in de sahibi ve CEO'su olan Musk, dünyanın en zengin kişisi konumunda.

Erken seçimlerin yapılacağı 23 Şubat'a kısa süre kala AfD, çeşitli anketlere göre, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve CDU'nun yalnızca Bavyera'da faaliyet gösteren kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) ardından ikinci sırada. Ancak diğer tüm partiler şu ana kadar AfD ile iş birliği yapmayacaklarını beyan ettiklerinden ötürü AfD'nin hükümette yer almasına imkansız gözüyle bakılıyor.

DW, dpa, AFP / BÜ, HS

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