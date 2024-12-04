Alman savunma stratejisinde uluslararası iş birliği vurgusu

Almanya'da Bakanlar Kurulu savunma sanayisini güçlendirmek ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan yeni zorluklara karşı hazırlıklı olabilmek amacıyla hazırlanan yeni Ulusal Güvenlik ve Savunma Sanayi Stratejisini onayladı.

Ukrayna savaşının etkileri de dikkate alınarak hazırlanan yeni belge 2020'de yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik ve Savunma Sanayi Stratejisinin yerini alıyor.

Strateji belgesi Alman hükümetine güvenlik ve savunma politikalarında rehberlik etme özelliğine sahip. Yeni stratejide Almanya'nın "mümkün olan en kısa sürede savunmaya hazır hale gelmesi" hedeflenirken Savunma Bakanı Boris Pistorius'un son zamanlarda birkaç kez dile getirdiği "savaşa hazır" ifadesi ise belgede yer almadı. Strateji Almanya'nın savunma kapasitesini hızla artırmayı hedefliyor, ancak bunun finansal açıdan sürdürülebilir olması gerektiği vurgulanıyor.

Yerli savunma sanayisi ve uluslararası iş birliği

Belgede cirolarının önemli bir bölümünü güvenlik ve savunma sanayisinden elde eden Almanya'da yerleşik şirketlerin merkezi bir rol oynayacakları belirtilirken, IT ve iletişim teknolojisi, yapay zeka, mühimmat, gemi yapımı, tank ve uçak sistemleri gibi alanların "kilit sektörler" olarak önceliklendirileceği belirtildi.

Kilit teknolojiler bağlamında uluslararası iş birliğine daha da güçlü bir şekilde odaklanılması gerektiğine işaret edilen belgede tedarik zincirlerinin de korunmasının önemine vurgu yapıldı.

Belgede Almanya'nın siber güvenlik ve diğer güvenlik ve savunmayla ilgili teknolojilere daha fazla yatırım yapması gerektiği vurgulanırken kilit güvenlik teknolojileri için daha fazla kalifiye işgücünün yetiştirilip istihdam edilmesi istendi.

Savunma ve Ekonomi bakanlarından destek

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Savunma Bakanı Pistorius "Almanya'nın savunma kabiliyeti için ülkede yenilikçi ve etkin savunma şirketlerinin bulunması büyük önem taşıyor" ifadesini kullandı. Bakan, "Mevcut tehdit durumu, kilit teknolojileri Almanya'da teşvik etmemizi gerektiriyor" diye konuştu.

Sanayinin önemini vurgulayan Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise Almanya'nın kendi silah sanayisini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

"Alman güvenlik politikasının öncelikli görevi, gelecekte de ülkemizde barış, özgürlük ve güven içinde yaşamaya devam edebilmemizi sağlamaktır" diye konuşan Habeck, "Avrupa'da barış ve güvenliği korumak istiyorsak artık sadece başkalarına güvenemeyiz" dedi.

Savunma Bakanlığı sözcüsü ise savunma sanayisindeki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirirken, Avrupa'da ve diğer bölgelerdeki ortaklarla daha fazla işbirliği yapılarak NATO'da bile bulunmayan savunma sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

AFP/TY,BK

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