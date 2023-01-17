Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius olacak

Gelen eleştirilerin ardından istifa eden Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in (SPD) halefi belli oldu. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit Berlin'de yaptığı açıklamada, Başbakan Olaf Scholz'un Savunma Bakanlığı'na Aşağı Saksonya İçişleri Bakanı Boris Pistorius'u getireceğini söyledi.

Açıklamaya göre Başbakan Olaf Scholz Pistorius konusunda, "Boris Pistorius ile Savunma Bakanlığı'na ülkemizin çok başarılı bir siyasetçisini kazandığımız için çok mutluyum. Pistorius son derece tecrübeli, idari görevlerde başarılı olmuş, yıllardır güvenlik politikaları alanında çalışmış, yetkinliği, hedefleneni hayata geçirme kabiliyeti ve iyi kalpliliğiyle Alman ordusunu içinde bulunduğumuz dönüm noktasında yönetecek doğru kişidir" ifadesine yer verdi.

Pistorius'un yarın Alman Meclisi’nde yemin etmesi bekleniyor.

Alman medyası duyurdu

Bu açıklama öncesinde Haber portalı The Pioneer ve Fransız Haber Ajansı (AFP) hükümet çevrelerine dayandırarak verdikleri haberlerde, Lambrecht'in yerine hali hazırda Aşağı Saksonya Eyaleti'nin İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Boris Pistorius'un (SPD) getirileceğini yazdı.

Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorius tıpkı selefi Lambrecht gibi hukuk eğitimi almış bir siyasetçi. 62 yaşındaki Pistorius 2013 yılından bu yana Aşağı Saksonya Eyaleti'nin İçişleri ve Spordan Sorumlu Bakanı olarak görev yapıyor. 2006-2013 yıllarında ise Osnabrück Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü. Pistroius 2019 yılında Petra Köpping'le birlikte SPD Genel Başkanlığı görevine talip olmuştu.

Alman medyasının "açık sözlü" ve "iletişim yeteneği yüksek" diye tanımladığı Pistorius son yıllarda özellikle mülteci politikaları konusunda Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partili siyasetçilerle yaşadığı görüş ayrılıklarıyla gündeme gelmişti.

Başbakan Olaf Scholz Pistroius'u bakanlık görevine getirdiğinde kabinede kadın-erkek dengesi de erkekler lehine değişmiş olacak.

Christine Lambrecht Savunma Bakanlığı'ndan pazartesi günü istifa etmişti Fotoğraf: Jens Schlueter/Getty Images

13 ay görevde kalan ve Pazartesi günü yazılı olarak istifasını sunan Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) Savunma Bakanı Christine Lambrecht Ukrayna Savaşı sırasında sık sık eleştirilmiş, özellikle de Ukrayna'ya silah yardımları konusunda çekimser bir tavır izlediği gerekçesiyle eleştiri oklarına maruz kalmıştı. Son olarak yılbaşı gecesi arka planda havai fişek eşliğinde, Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak, "Avrupa'nın ortasında bir savaş yaşanıyor" diyen Lambrecht, "iletişim yeteneğinden yoksun" ve "beceriksiz" gibi sözlerle eleştirilmiş, muhalefet istifasını talep etmişti.

DW, dpa,AFP / HT,JD