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Almanya'nın yeni kaptanı İlkay Gündoğan

8 Eylül 2023

Alman Milli Futbol Takımı'nın Türk asıllı oyuncusu İlkay Gündoğan, teknik direktör Hansi Flick tarafından birinci kaptanlığa getirildi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, bu karardan "onur duyduğunu" ifade etti.

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Alman Milli Takımı'nın yeni kaptanı İlkay Gündoğan ve teknik direktörü Hansi Flick
Fotoğraf: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Sezon öncesinde İngiltere Premiere League şampiyonu Manchster City'den, İspanya'nın köklü kulübü FC Barcelona'ya transfer olan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Hansi Flick tarafından birinci kaptanlığa getirildi.

Takımını, Cumartesi günü Wolfsburg kentinde Japonya'ya karşı oynanacak maça hazırlayan Flick, konuyla ilgili açıklamasında, "Kaptanlık pazubandını İlkay'a vermeye karar verdim" dedi. Almanya Milli Takımı'nda İlkay'ın olmadığı maçlarda ise Bayern Münih'ten Joshua Kimmich'in kaptan olarak sahaya çıkacağını dile getiren Hansi Flick, bu ikilinin "saha içindeki liderler" olacağını ve bu durumun kendilerine "İhtiyaçları olan enerjiyi vereceğini" ifade etti.

İlkay Gündoğan: Benim için büyük bir onur

Yarın Japonya'ya karşı 68. milli maçına çıkacak olan İlkay Gündoğan ise, teknik direktör Flick tarafından kaptan seçilmesi hakkında yaptığı açıklamada, "Bana duyulan bu güven için teşekkür ediyorum. Bu genç takıma liderlik edecek olmak, benim için büyük bir onur" diyerek, yüklendiği sorumluluğun bilincinde olduğunu vurguladı.

Gazetecilerin, Alman Milli Takımı'nın önceki kaptanı, kaleci Manuel Neuer'in takıma dönmesi durumunda kimin sahaya kaptan olarak çıkacağı sorusuna ise Hansi Flick, "Manuel için şu an en önemli konu sağlığına kavuşmak zorunda olması" ifadelerini kullandı. 

 

dpa,SID / ET,BK

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