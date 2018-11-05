Almanya’nın yeni iç istihbarat başkanı Haldenwang

Almanya’nın Chemnitz kentinde yaşanan aşırı sağcı gösterilerle ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında görevden alınan iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen’ın yerine kurumun başkan yardımcısı Thomas Haldenwang getirildi.

Perşembe günü Berlin’de bir basın toplantısı gerçekleştiren Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, bu toplantıda Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın yeni başkanı Haldenwang’ı tanıttı. Basın toplantısında konuşan Haldenwang, “Bütün tehditlere rağmen Almanya güvenli ve özgür bir ülke” derken bu tehditlerden korunmak için çalışılması gerektiğini belirtti. Almanya’da aşırı sağcıların kaba kuvvet kullanma eğiliminin halen yüksek olduğunu vurgulayan Haldenwang, bu durumu ciddiye aldıklarını ve aşırı sağ hareketlerdeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın yeni başkanı, "İslami terörün Almanya'da güvenlik için hâlâ en büyük tehlike olduğunu", casusluk ve siber saldırıların da Almanya için tehlike arz eden konular arasında olduğunu belirtti.

Perşembe günü itibarıyla Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkanı olan Haldenwang, 2009'dan bu yana teşkilatta çalışıyor. Haldenwang en son Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu. 1991'den 2009’a kadar ise İçişleri Bakanlığı içerisinde farklı görevlerde çalıştı.

dpa/DÇÜ,BK

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