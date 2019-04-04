 Almanya′nın Yemen′e silahsız asker gönderme planı | ALMANYA | DW | 09.04.2019

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ALMANYA

Almanya'nın Yemen'e silahsız asker gönderme planı

Almanya 2014 yılından bu yana savaşla boğuşan Yemen'de barışa katkıda bulunmak amacıyla ülkeye silahsız 10 asker ve polis göndermeyi planlıyor.

Jemen | Bewaffnete Sympathisanten der Huthi-Rebellen (Getty Images/AFP/M. Huwais)

Husilerin silahlı sempatizanları, Sanaa, Aralık 2018

Alman hükümetinin Yemen'e, Birleşmiş Milletler'in (BM) gözlemci misyonu UNMHA kapsamında katılım sağlamak istediği bildirildi. Sözkonusu misyon ile, Yemen savaşında kritik önem taşıyan liman kenti Hudeyde'de ateşkesin uygulanması ve denetlenmesi sürecine katkı sağlanması planlanıyor.

Alman haber ajansı dpa, Federal Alman Meclisi'nin savunma ve dış politika konusunda uzmanlaşan vekiller için hazırlanan bir brifingine dayandırdığı haberinde, hükümetin ilgili kararının 10 Nisan Çarşamba günü için hazırlandığını aktardı. Kabinenin de kararı aynı gün onaylaması beklendiği kaydedildi.

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ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören tasarıyı kabul etti. Trump'ın kararı veto etmesi bekleniyor. (04.04.2019)

Alman hükümetinin, koalisyon ortağı SPD’nin itirazlarına rağmen, geçen bir yıl içinde Yemen’deki savaşa müdahil ülkelere 400 milyon euro değerinde silah ve askeri teçhizat satışına onay verdiği belirtildi. (28.03.2019)

Alman hükümeti Suudilere silah ihracatını durdurma kararını uzattı. Ancak muhalefet, İngiltere ve Fransa ile yürütülen projeler üzerinden Alman silahlarının Yemen savaşında kullanılmaya devam edilebileceğini söylüyor. (29.03.2019)

BM, Yemen’de beşinci yılına giren savaş nedeniyle acil insani yardım çağrısı yaptı. Açlıkla mücadele edenler içinde yaklaşık on milyon kişinin müdahale edilmemesi durumunda ölebileceği uyarısı yapıldı. (27.03.2019)

"Varılan ateşkes uzlaşısı ile dramatik insani durumda yumuşama sağlanması, birbirlerine bağlıdır" ifadesine yer verilen brifingte, askeri çatışmaya son verilmesi için atılan ilk adımların desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı. Metinde, BM'nin Almanya'dan özellikle "değerlendirme" konusunda görev üstlenmesini istediği kaydedildi.

Alman heyetinin en fazla 10 silahsız asker ve polisten oluşması planlanıyor.

Silah ihracatı tartışması

Almanya’da hükümeti oluşturan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile SPD, 2018 yılının Mart ayında imzaladıkları koalisyon sözleşmesinde, Yemen savaşına doğrudan katılan ülkelere, daha önce onaylanan silahların teslimatı dışında silah satmama kararı almıştı. Silah satışının tümden yasaklanma kararı ise, geçtiğimiz yıl gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayının ardından alındı. Ancak muhalefet partileri Almanya'nın İngiltere ve Fransa ile yürütülen projeler üzerinden ihracata devam etmesinin kabul edilemez olduğunu savunuyor.

BM Güvenlik Konseyi Ocak ayında, gözlem misyonu UNMHA'nın ilk etapta altı ay faaliyet göstermesine yeşil ışık yakmıştı. Kabul edilen tasarı kapsamında bölgeye 75 silahsız gözlemcinin gönderilmesi öngörülmüştü.

Birkaç gün önce ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören tasarıyı kabul etmişti. Trump'ın kararı veto etmesi bekleniyor.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun İran tarafından desteklenen Husilere karşı yürüttüğü savaş dört yılı aşkın süredir devam ediyor. BM, dünyanın en yoksul ülkelerinden Yemen'deki iç savaşı dünyanın en feci insani krizi olarak nitelendirmişti. 

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Yemen'in Hudeyde limanındaki balıkçılar zor günler geçiriyor

dpa/BÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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Yemen'in Hudeyde limanındaki balıkçılar zor günler geçiriyor  

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