Almanya'nın vize verdiği depremzede sayısı 9 bine yaklaştı

Almanya, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yaklaşık 9 bin kişiye vize verdiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Faeser'in açıklamasına göre 6 bin 500'den fazla Türk vatandaşına 90 günlük deprem vizesi verildi.

Almanya'nın 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından yaklaşık 9 bin depremzedeye Almanya vizesi verdiği bildirildi.

Funke Medya Grubu'nun konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Çok hızlı hareket ettik ve insani yardımlarda bulunduk. Geçici olarak, 90 günlüğüne Almanya'daki yakınların yanında barınabilmek de bu yardımın bir parçası" dedi.

"Bunun için bugüne dek, 6 bin 500'den fazlası Türk depremzedelere olmak üzere 7 bin 652 kişiye vize verildi" ifadelerini kullanan Faeser, binden fazla depremzedeye de aile birleşimi kapsamında vize verildiğini aktardı. Bu vizeden ağırlıklı olarak Suriye vatandaşlarının faydalandığı belirtiliyor.

6 Şubat depremlerinde, Türkiye ve Suriye'de resmi rakamlara göre 50 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Almanya, her iki ülkeye toplam 240 milyon euro yardımda bulunmuş, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek sağlamak için düzenlediği Uluslararası Donörler Konferansı'nda da afetzedeler için 7 milyar euro toplandığı açıklanmıştı.

KNA,DW / ET,EC

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