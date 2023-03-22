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Fotoğraf: picture-alliance/dpa/D.Naupold
FelaketAlmanya

Almanya'nın vize verdiği depremzede sayısı 4 bin 500'ü geçti

2 saat önce

Almanya'nın Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında depremzedelere verdiği vize sayısı 4 bin 539 olarak açıklandı.

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Türkiye ve Suriye'yi etkileyen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Almanya'nın depremzedelere verdiği vize sayısı 4 bin 500'ü geçti.

Stuttgarter Zeitung ve Stuttgarter Nachrichten gazetelerinin Alman Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine dayandırdıkları haberde, 17 Mart Cuma günü itibarıyla toplam 4 bin 539 depremzedeye Almanya vizesi verildiği bildirildi.

Vizelerden 3 bin 862'sinin depremzedelere yönelik kolaylaştırılmış uygulama çerçevesinde, 677'sinin aile birleşimi kapsamında verildiği kaydedildi.

Alman hükümeti, depremzedelerin Almanya'daki akrabalarının yanında üç aya kadar kalabilmelerine olanak sağlamak üzere kolaylaştırılmış vize prosedürü uygulama kararı almıştı.

AFP/BK,TY

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