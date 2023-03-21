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Fotoğraf: picture-alliance/dpa/B. Wüstneck
EkonomiAlmanya

Almanya'nın Türkiye'ye ihracatında yüzde 38'lik artış

2 saat önce

Almanya'nın Türkiye'ye ihracatı Şubat ayında bir önceki yıla göre yüzde 37,9 arttı. Türkiye ihracatta en büyük artışın gerçekleştiği ülke oldu. Rusya'ya ihracat ise yüzde 60 geriledi.

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Alman Federal İstatistik Dairesi, Şubat ayına dair dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre Almanya'nın AB ülkeleri dışındaki üçüncü ülkelere ihracatı bir önceki aya göre yüzde 5,2'lik artışla 61 milyar 200 milyon euroya yükseldi. Bir önceki yılın Şubat ayına göre ise ihracatta yüzde 6,1'lik artış kaydedildi.

İstatistik Dairesinin geçici verilerine göre bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke yine Amerika Birleşik Devletleri (ABD)oldu. ABD'ye ihracat, bir önceki yılın Şubat ayına göre yüzde 19,4'lük artışla 13 milyar 100 milyon euroya yükseldi. ABD'yi yüzde 12,4'lük düşüşle 7 milyar 900 milyon euroluk ihracat gerçekleştirilen Çin Halk Cumhuriyeti izledi.

İhracatta en büyük artış Türkiye ile oldu

Türkiye ise geçen yıl Şubat ayına göre ihracatta en büyük artışın kaydedildiği ülke oldu. Almanya'nın en fazla ihracat yaptığı beşinci ülke konumunda bulunan Türkiye'ye Şubat ayında 2 milyar 600 milyon euroluk ihracat gerçekleştirildi. Bir önceki yılın Şubat ayına göre ihracattaki artış yüzde 37,9 oldu.

Türk Ticaret Bakanlığı verilerine göre ise Türkiye Şubat ayında Almanya'ya 1 milyar 697 milyon dolarlık ihracat yaptı. Almanya, Şubat ayında da Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke konumunu korudu. 2022 genelinde ise Türkiye Almanya'ya 21 milyar 144 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş, Almanya'dan ise 24 milyar 33 milyon dolarlık ithalat yapmıştı.

Rusya'ya ihracatta yüzde 60'lık düşüş

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan savaş sonrasında ikili ilişkilerdeki gerginlik ve uygulanan yaptırımlar nedeniyle Almanya'nın Rusya'ya ihracatındaki gerileme eğilimi de sürdü.

24 Şubat 2022'de başlayan savaş öncesinde Almanya'nın en fazla ihracat yaptığı beşinci ülke konumundaki Rusya 14'üncü sıraya düştü. Şubat ayında Rusya'ya ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 60,1'lik düşüşle 800 milyon euroya geriledi.

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