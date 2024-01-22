Almanya'nın Türkiye'ye ihracatında yüzde 18,7'lik azalma

Almanya'nın AB dışındaki ülkelere ihracatında yüzde 9,2'lik düşüş kaydedildi. Aralık ayında Türkiye'ye ihracatta da yüzde 18,7'lik azalma oldu.

Almanya'nın AB dışındaki ülkelere ihracatında Aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 9,2'lik düşüş kaydedildi. Federal İstatistik Dairesinin Aralık ayı ihracat rakamlarına dair ilk tahminlerine göre İngiltere ve Meksika dışındaki tüm önemli partner ülkelere ihracatta azalma gözlendi.

Almanya'nın AB dışındaki en önemli ticari ortağı olan Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ihracat yüzde 9,9'luk düşüşle 11 milyar 200 milyon euro olarak kaydedilirken ikinci sırada gelen Çin'e ihracat yüzde 12,7'lik düşüşle 7 milyar 200 milyon euro olarak gerçekleşti.

Almanya'nın ihracatında beşinci sırada yer alan Türkiye'ye ise 2022 Aralık ayında 2,6 milyar euro değerinde ihracat gerçekleşirken bu rakam 2023 Aralık ayında yüzde 18,7 azalarak 2 milyar 200 milyon euroya geriledi.

Almanya'nın ihracatındaki en büyük düşüş ise Rusya ile kaydedildi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla 2022 yılı Şubat ayından itibaren sert bir düşüş gösteren ihracat rakamları yüzde 32,3 daha gerileyerek 2023 Aralık ayında 600 milyon euro olarak kaydedildi.

Almanya'nın ihracatında artış kaydedilen tek iki ülke ise yüzde 19,7'lik artışla İngiltere ve yüzde 15,8'lik artışla Meksika oldu. İngiltere'ye 6 milyar euro, Meksika'ya da 1,4 milyar euro değerinde ihracat gerçekleştirildi.

DW/BK,TY

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