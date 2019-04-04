Almanya'nın silahsız asker gönderme planı

Alman hükümetinin Yemen'e, Birleşmiş Milletler'in (BM) gözlemci misyonu UNMHA kapsamında katılım sağlamak istediği bildirildi. Sözkonusu misyon ile, Yemen savaşında kritik önem taşıyan liman kenti Hudeyde'de ateşkesin uygulanması ve denetlenmesi sürecine katkı sağlanması planlanıyor.

Alman haber ajansı dpa, Federal Alman Meclisi'nin savunma ve dış politika konusunda uzmanlaşan vekiller için hazırlanan bir brifingine dayandırdığı haberinde, hükümetin ilgili kararının 10 Nisan Çarşamba günü için hazırlandığını aktardı. Kabinenin de kararı aynı gün onaylaması beklendiği kaydedildi.

"Varılan ateşkes uzlaşısı ile dramatik insani durumda yumuşama sağlanması, birbirlerine bağlıdır" ifadesine yer verilen brifingte, askeri çatışmaya son verilmesi için atılan ilk adımların desteklenmesinin önemine vurgu yapıldı. Metinde, BM'nin Almanya'dan özellikle "değerlendirme" konusunda görev üstlenmesini istediği kaydedildi.

Alman heyetinin en fazla 10 silahsız asker ve polisten oluşması planlanıyor.

Silah ihracatı tartışması

Almanya’da hükümeti oluşturan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile SPD, 2018 yılının Mart ayında imzaladıkları koalisyon sözleşmesinde, Yemen savaşına doğrudan katılan ülkelere, daha önce onaylanan silahların teslimatı dışında silah satmama kararı almıştı. Silah satışının tümden yasaklanma kararı ise, geçtiğimiz yıl gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayının ardından alındı. Ancak muhalefet partileri Almanya'nın İngiltere ve Fransa ile yürütülen projeler üzerinden ihracata devam etmesinin kabul edilemez olduğunu savunuyor.

BM Güvenlik Konseyi Ocak ayında, gözlem misyonu UNMHA'nın ilk etapta altı ay faaliyet göstermesine yeşil ışık yakmıştı. Kabul edilen tasarı kapsamında bölgeye 75 silahsız gözlemcinin gönderilmesi öngörülmüştü.

Birkaç gün önce ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören tasarıyı kabul etmişti. Trump'ın kararı veto etmesi bekleniyor.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun İran tarafından desteklenen Husilere karşı yürüttüğü savaş dört yılı aşkın süredir devam ediyor. BM, dünyanın en yoksul ülkelerinden Yemen'deki iç savaşı dünyanın en feci insani krizi olarak nitelendirmişti.

Video izle 01:54 Paylaş Yemen'in Hudeyde limanındaki balıkçılar zor günler geçiriyor E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3EXcr Yemen'in Hudeyde limanındaki balıkçılar zor günler geçiriyor

dpa/BÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe