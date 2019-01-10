Almanya'nın silah ihracatında gerileme

Almanya'nın silah ihracatı geriledi. Alman hükümetinin 2018'de ihracatına onay verdiği silah ve askeri teçhizatın miktarı 2017 yılına göre yaklaşık yüzde 23 oranında azalarak 6 milyar 242 milyon eurodan 4 milyar 824 milyon euroya düştü.

Almanya'nın en çok tartışılan ve Avrupa Birliği ile NATO üyeleri dışındaki ülkelere yönelik satışındaysa bu rakam yaklaşık üçte bir (yüzde 32,8) oranında geriledi.

Silah ihracatına yönelik son rakamlar Ekonomi Bakanlığı'nın Yeşiller Partili vekil Omid Nouripour'un konuyla ilgili soru önergesine yanıtı çerçevesinde açıklandı.

Açıklanan son veriler, Alman hükümetinin silah ihracatına son üç yılda peşpeşe daha az onay verdiğini ortaya koyuyor. Silah ihracatı son olarak 2015 yılında artış kaydetmiş ve 7 milyar 860 milyar euro ile rekor ihracat büyüklüğüne ulaşmıştı. O tarihten bu yana ihracat rakamları geriliyor.

Silah endüstrisinden eleştiri

Alman Güvenlik ve Savunma Endüstrisi Birilği (BDSV), Aralık ayında yaptığı açıklamada rakamlardaki gerilemeyi, hükümetin sürpriz manevra ve anlaşılması güç politikalarına dayandırarak, "hem partner ülkeler hem de müşterilerce hükümetin bu tutumunun eleştirildiğini" kaydetti.

Almanya güçlü bir silah endüstrisine sahip olsa da, hükümetin silah ve askeri malzeme satışlarına verdiği onay, NATO müttefikleri ABD, Fransa ve İngiltere hükümetlerinin verdiği onayların gerisinde yer alıyor.

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Alman hükümeti son olarak bu çerçevede gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'da öldürülmesi üzerine Suudi Arabistan'a silah ihracatını, onay verilmiş olanlar da dahil olmak üzere durdurmuştu.

AB ve NATO'nun diğer hiçbir üyesi bunu takip eden bir karar almadı.

Ancak Almanya Kasım ayında Suudi Arbistan'a yönelik silah ihracatını durdurma kararı almış olsa da Suudi Arabistan Almanya'nın en büyük silah ve askeri mühimmat alıcısı konumunu sürdürüyor. Almanya 2018 yılında Suudi Arabistan'a 416 milyar euro değerinde silah sattı.

dpa,MK/BÖ

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