 Almanya′nın silah ihracatında gerileme | ALMANYA | DW | 17.01.2019

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ALMANYA

Almanya'nın silah ihracatında gerileme

Alman hükümeti 2018'de bir önceki yıla göre daha az silah ve askeri teçhizat ihracatına onay verdi. Almanya'nın silah ihracatı son üç yıldır geriliyor.

Deutschland Waffenproduktion & Waffenexport | Rheinmetall Defence (picture-alliance/dpa/H.C. Dittrich)

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Almanya'dan Türkiye'ye silah ihracatı Ocak-Ekim 2018 arasında 2017’nin tamamına oranla üç kat arttı. Aynı dönemde Suudi Arabistan’a yapılan silah satışı da 50 milyon euro arttı. (10.01.2019)

Alman hükümetinin bir soru önergesine verdiği yanıta göre, bu yılın son çeyreğinde de Yemen’deki savaşa katılan Arap ülkelerine silah satışı sürdürüldü. Bu ülkelere yaklaşık 58 milyon euro değerinde silah satıldı. (27.12.2018)

Almanya’da silah şirketlerinin önünde hükümetin denetimini aşmak ve kriz bölgelerine silah satmak için kullanabilecekleri çeşitli yasal boşluklar bulunuyor. Suudi Arabistan özelinde üç maddede bu yöntemleri derledik. (17.12.2018)

Alman hükümeti Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan’a silah ihracatını şimdilik askıya aldı. Ancak Almanya’nın Suudilere sattığı silahların Yemen’deki savaşta kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. (06.12.2018)

Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Alman hükümetinin Suudilere silah satışını durdurmasının ülkede istihdamı olumsuz yönde etkileyeceği tahmin ediliyor. Wolgast’da yüzlerce kişinin işsiz kalmasından endişe ediliyor. (02.11.2018)

Almanya'nın silah ihracatı geriledi. Alman hükümetinin 2018'de ihracatına onay verdiği silah ve askeri teçhizatın miktarı 2017 yılına göre yaklaşık yüzde 23 oranında azalarak 6 milyar 242 milyon eurodan 4 milyar 824 milyon euroya düştü.

Almanya'nın en çok tartışılan ve Avrupa Birliği ile NATO üyeleri dışındaki ülkelere yönelik satışındaysa bu rakam yaklaşık üçte bir (yüzde 32,8) oranında geriledi.

Silah ihracatına yönelik son rakamlar Ekonomi Bakanlığı'nın Yeşiller Partili vekil Omid Nouripour'un konuyla ilgili soru önergesine yanıtı çerçevesinde açıklandı. 

Açıklanan son veriler, Alman hükümetinin silah ihracatına son üç yılda peşpeşe daha az onay verdiğini ortaya koyuyor. Silah ihracatı son olarak 2015 yılında artış kaydetmiş ve 7 milyar 860 milyar euro ile rekor ihracat büyüklüğüne ulaşmıştı. O tarihten bu yana ihracat rakamları geriliyor.

Silah endüstrisinden eleştiri

Alman Güvenlik ve Savunma Endüstrisi Birilği (BDSV), Aralık ayında yaptığı açıklamada rakamlardaki gerilemeyi, hükümetin sürpriz manevra ve anlaşılması güç politikalarına dayandırarak, "hem partner ülkeler hem de müşterilerce hükümetin bu tutumunun eleştirildiğini" kaydetti.

Almanya güçlü bir silah endüstrisine sahip olsa da, hükümetin silah ve askeri malzeme satışlarına verdiği onay, NATO müttefikleri ABD, Fransa ve İngiltere hükümetlerinin verdiği onayların gerisinde yer alıyor.

Deutschland Waffenproduktion & Waffenexport | Heckler & Koch - Messe in Abu Dhabi (Getty Images/AFP/K. Sahib)

Arşiv

Alman hükümeti son olarak bu çerçevede gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'da öldürülmesi üzerine Suudi Arabistan'a silah ihracatını, onay verilmiş olanlar da dahil olmak üzere durdurmuştu.

AB ve NATO'nun diğer hiçbir üyesi bunu takip eden bir karar almadı.

Ancak Almanya Kasım ayında Suudi Arbistan'a yönelik silah ihracatını durdurma kararı almış olsa da Suudi Arabistan Almanya'nın en büyük silah ve askeri mühimmat alıcısı konumunu sürdürüyor. Almanya 2018 yılında Suudi Arabistan'a 416 milyar euro değerinde silah sattı.

dpa,MK/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe 

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