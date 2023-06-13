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Almanya'nın Rusya'ya ihracatında yüzde 58'lik düşüş

9 dakika önce

Almanya'nın yılın ilk dört ayında Rusya'ya yaptığı ihracatta 2021'e göre yüzde 58'lik düşüş yaşanırken BDT ülkelerine ihracat patladı. Pek çok şirketin Rusya'ya ihracatı BDT üzerinden yaptığına işaret ediliyor.

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Almanya, Duisburg Limanı'nda konteynerler
Fotoğraf: Rupert Oberhäuser/picture alliance

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasından sonra ilişkilerde yaşanan kriz ve Moskova'ya uygulanan yaptırımlar, Alman ihracatını vurdu.

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, bu yıl Ocak ayından Nisan ayı sonuna kadarki dönemde Rusya'ya yapılan ihracatın tutarı, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 58 azalarak 3,5 milyar euroya geriledi. 2021 yılının ilk dört aylık döneminde Rusya'ya 8,4 milyar euro hacminde ihracat gerçekleştirilmişti.

Böylece Rusya, Almanya'nın en çok ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında 15'incilikten 28'inciliğe geriledi. Almanya'nın Rusya'ya ihracatındaki düşüşten en çok otomobil, yedek parça ve makine sektörünün etkilendiği bildirildi.

BDT ülkelerine ihracatta patlama

Rusya'ya ihracattaki düşüşe paralel olarak, eski Sovyet cumhuriyetlerinden oluşan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine ihracatta belirgin artış kaydedildi. Bu ülkelere ihracatın tutarı, Ukrayna savaşı öncesi döneme göre yüzde 106,4 oranında artarak 2023'ün ilk dört ayında 2,9 milyar euroya ulaştı.

Almanya'dan en fazla ihracatın gerçekleştiği BDT ülkesi, 1,1 milyar euro ile Kazakistan olurken Belarus ve Özbekistan'a ihracatta da önemli artış kaydedildi. Belarus'a ihracat 440 milyon eurodan 617 milyon euroya, Özbekistan'a ihracat 176 milyon eurodan 315 milyon euroya, Kırgızistan'a ihracat ise 15 milyon eurodan 230 milyon euroya yükseldi. Almanya'nın bölge ülkelerine ihracatında en önemli kalemi oluşturan motorlu taşıt ve taşıt parçaları satışı 2021'e göre beşe katlandı.

BDT ülkeleri üzerinden Rusya'ya mı aktarılıyor?

Ancak pek çok uzman, BDT ülkelerine ihracattaki patlamayı, şirketlerin Rusya'ya ihracatı, yaptırımlara takılmamak için BDT ülkeleri üzerinden yapma yoluna gitmesiyle açıklıyor.

Federal İstatistik Dairesi, BDT ülkelerine yapılan ihracattaki artışın, Rusya'ya ihracatta yaşanan kaybın üçte birinden az bir bölümünü karşıladığına işaret etti.

AFP,rtr/BK,EC

 

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