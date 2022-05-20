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Hamburg LimanıFotoğraf: Rupert Oberhäuser/picture alliance
EkonomiAlmanya

Almanya'nın Rusya'ya ihracatında düşüş

54 dakika önce

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş, Almanya'nın Rusya'ya ihracatında büyük bir düşüşe yol açtı.

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Almanya'nın Rusya'ya ihracatında Ukrayna savaşı nedeniyle büyük bir düşüş yaşanıyor. İhracatın azalmasındaki en önemli sebebin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş nedeniyle bu ülkeye uygulanan yaptırımlar olduğu belirtildi.

Almanya İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Rusya'ya ihracatı, bu yılın Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,1 düşüşle 900 milyon euroya geriledi.

Açıklamada, "Böylece Rusya Federasyonu, Nisan 2022'de Almanya'nın AB dışına gerçekleştirdiği ihracat listesinde 14. sırada yer aldı" denildi. Rusya Şubat ayında beşinci sırada yer almıştı.

Rus birliklerinin Ukrayna'ya saldırdığı 24 Şubat tarihinden bu yana Batı ülkeleri Moskova yönetimine sert yaptırımlar uyguluyor.

Yaptırımlar arasında ihracat kısıtlamaları da bulunuyor.

Savaşta ağır tahribata uğrayan Ukrayna'nın Harkiv kentinde, yiyecek ve su taşıyan bir kişi - (Mayıs 2022)
Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sürüyorFotoğraf: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

Almanya'nın üçüncü ülkeler olarak adlandırılan Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere ihracatı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,1 artarak 56,2 milyar euroya yükseldi. Nisan 2021'e göre ise yüzde 8,4 arttı.

Almanya'nın en önemli müşterisi ise yine Amerika Birleşik Devletleri (ABD) oldu. Bu ülkeye 12 milyar euro değerinde ürün ihraç edildi. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 19'luk bir artışa işaret ediyor. Korona kısıtlamaları nedeniyle ekonomisinde gözle görülür bir yavaşlama kaydeden Çin'e, 8,3 milyar euroluk ihracat yapıldı. Bir yıl önce Çin'e ihracat yüzde 1,1 oranında daha az yapılmıştı.

İngiltere'ye yapılan ihracat ise yüzde 5,6 oranında artarak 5,4 milyar euroya çıktı.

 

Reuters / TY,ET

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