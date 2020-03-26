 Almanya’nın koronavirüsle mücadele yöntemleri | ALMANYA | DW | 26.03.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya’nın koronavirüsle mücadele yöntemleri

Alman hükümetine danışmanlık yapan Viroloji Uzmanı Drosten, Almanya’da ölüm sayılarının diğer ülkelere göre neden daha düşük olduğuna ilişkin açıklama yaptı. Koronavirüs araştırmaları için Ulusal Çalışma Grubu kuruldu.

default

Almanya'daki yeni tip koronavirüs salgınında vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artmasına karşın, ölüm oranlarının düşük olması dikkat çekiyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Perşembe akşamı itibarı ile ülkedeki vaka sayısı 41 bini aştı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 241'e yükseldi.

Berlin Charite Hastanesi Viroloji Uzmanı ve Alman hükümetinin danışmanı Christian Drosten bu durumu "Çok az ölüm vakamız var, çünkü çok fazla laboratuvar tanısı koyuyoruz" sözleriyle açıkladı.

Önerdiğimiz linkler

Almanya’nın teknoloji şirketlerinden Bosch, numunenin alındığı yerde sonuç verebilecek hızlı bir koronavirüs testi geliştirdiğini açıkladı. (26.03.2020)

Almanya’da, İtalya ve Fransa’dan durumu ağır hastaları tedavi için kabul eden eyaletlerin sayısı artıyor. Ancak kriz patlak verdiğinde maske ihracatına kısıtlama getiren AB üyeleri, bencillik suçlamasıyla karşı karşıya. (26.03.2020)

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, koronavirüs salgınında dayanışma gösteren halka ve fedakarca çalışan meslek gruplarına, yayınladığı bir video mesajı ile teşekkür etti. (26.03.2020)

Haftada yarım milyondan fazla test

Almanya'da her hafta yarım milyondan fazla koronavirüs testi yapılıyor. Charite Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Heyo Kroemer da, Almanya'nın küresel salgının etkilendiği ülkelerden çok daha önce test yapmaya başladığını vurguladı. Almanya, koronavirüs vakaları yayılmadan önce testleri hazırlamaya başlamıştı.

Sağlık Sigortaları Sözleşmeli Hekimler Birliği (KBV) Başkanı Andreas Gassen, Almanya'da bugüne kadar yaklaşık 410 bin test yapıldığını, haftada 360 bin test yapmanın mümkün olduğunu söyledi. KBV kayıtlarına geçmeyen testlerin olması, yapılan test sayısının daha yüksek olduğuna işaret ediyor.

Çok sayıda kişiye test yapılması durum hakkında çok daha ayrıntılı bir tablo sunuyor. Virüsün bulaşmasına rağmen, test yapılmadığı için kayıtlara geçmeyen birçok vaka da bulunuyor. Bu vakaların kayıt altına alınmaması ve sadece durumu ağırlaşmış hastalara test yapılması, ölüm oranının istatistiklere daha yüksek olarak yansımasına yol açıyor. Ancak hastalığı hafif atlatanların da kayıtlara geçmesiyle ölüm oranı düşüyor.

Video izle 02:46

Almanya'da cezaevlerinde cinsel saldırı ve ağır suç işleyenlere koronavirüs affı yok

Almanya'da yeni vaka sayısı düşüyor mu?

Koronavirüs salgını nedeniyle Almanya'da da insanlara evde kalma çağrısı yapılıyor. Ülkede yaklaşık iki hafta önce getirilen kısıtlamalarla, koronavirüsün yayılmasının yavaşlatıldığı belirtiliyor. Regensburg ve Mainz üniversitelerinin ortaklaşa yaptığı çalışmalara göre, 20 Mart'tan bu yana salgının yayılma oranı yüzde 27'den yüzde 14'e düştü. Ancak, Regensburg Üniversitesi'nden Enzo Weber, yayılma hızının günde yüzde 14'e düşmesinin rahatlama için yeterli olmayacağı konusunda da uyarıda bulundu.

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Perşembe gününe kadar 36 bin 508 vaka tespit edildi, bunun bir önceki güne göre 4 bin 954 daha fazla olduğu kaydedildi. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, bu sayıların virüsün yayılma hızının yavaşlayıp yavaşlamadığını henüz göstermediğine dikkat çekti.

Yaşlıların izolasyonu çözüm değil

Charite Hastanesi'nden Viroloji Uzmanı, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması tavsiyesinde bulundu. Ancak bu kısıtlamaların ne zaman kaldırılabileceği konusunda süre vermeyen Drosten, risk grubunda bulunan sadece yaşlıların izolasyonu ile sorunun çözülmeyeceğini vurguladı. Drosten, yeni vaka sayılarında düşme eğilimi gözlemlemeyi umduğunu belirterek, gelecek günlerdeki sayılardan bu konuda öngörüde bulunmanın mümkün olabileceğini söyledi.

Ulusal Çalışma Grubu

Viroloji uzmanlarının Almanya Araştırma Bakanı Anja Karliczek ile bugün Berlin'de düzenlediği basın toplantısında yeni bir araştırma ağının tanıtımı yapıldı. Karliczek'in verdiği bilgilere göre Ulusal Çalışma Grubu'nun hastaları en iyi şekilde koruması için fikirler geliştirmesi ve strateji belirlemesi hedefleniyor. Bakanlık, üniversite hastaneleri ve bilim insanlarını bir araya getiren Ulusal Çalışma Grubu, Başbakan Angela Merkel'in talimatı ile kuruldu. Araştırma Bakanlığı, Ulusal Çalışma Grubu'nun çalışmaları için 150 milyon euro mali destek sağlıyor.

Bunun yanı sıra COVID-19 hastaları ile ilgili verilerin bir araya getirilerek, hastalığın hikayesi ve hastanın durumu ile bilgi edinilmesi amaçlanıyor. Charite Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Heyo Kroemer ve Viroloji Uzmanı Christian Drosten'a göre, elde edilen verilerle salgının yönetimi ile aşı ve tedavi çalışmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

DW,Reuters,dpa / JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Italien - Bergamo - Coronavirus

Koronavirüs Avrupa’ya 2019’da ulaşmış olabilir mi? 26.03.2020

Koronavirüsün Avrupa’ya bilinenden daha önce yayılmış olabileceğini düşünen İtalyan araştırmacı, geçen yılın son üç ayında Lombardiya bölgesinde normalin üzerinden grip ve zatürre vakasının görüldüğü tespit etti.

Globus mit Stethoskop

Araştırma: Koronavirüs hükümetlere güveni artırdı  23.03.2020

Gallup International’ın araştırmasına göre, katılımcıların üçte ikisi koronavirüsten korkuyor, buna karşılık yarısı tehlikenin abartıldığı görüşünde. Ayrıca koronavirüs birçok hükümete duyulan güveni de artırdı. 

Italien Poster für Solidarität in Bergamo

Tek başına ölüm, tek başına matem 25.03.2020

Koronavirüs insanoğlunun belki de en büyük korkularından birini alevlendirdi, yalnız ölmek. Koronavirüsten ölenler son günlerini sevdiklerinden ayrı, geride kalanlar acılı günlerini tek başlarına geçiriyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Salgın nedeniyle oyun alanları ve parklar da kapalı

MM: Görünmez düşmanın bizimle işi bitmedi

Alman basınında yer alan yorumlarda, dünyayı pençesine alan koronavirüs salgınının gelecekte nasıl siyasi, toplumsal ve ekonomik değişimlere yol açacağı mercek altına alınıyor.  

FOTO-GALERİ

Türkei Ayvacik Küste zu Griechenland (DW/K. Kızıl)

Sığınmacılar gitti sahilde eşyaları kaldı

Türkiye'nin, gitmek isteyen sığınmacılara sınır kapılarını açması sonrası kimileri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor. İşte onlardan arta kalanlar...  