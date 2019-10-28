Almanya’nın ilk Türkiye kökenli büyükşehir belediye başkanı Belit Onay oldu

Almanya’nın Hannover kentinde yapılan büyükşehir belediye başkanlığı seçimini Yeşiller partisinden Belit Onay kazandı. Böylelikle ilk kez Türkiye kökenli bir siyasetçi büyükşehir belediye başkanlığına seçildi.

Hannover'de belediye başkanlığı seçiminin Pazar günü yapılan ikinci turunda, Belit Onay oyların yüzde 52,9'unu alarak, rakibi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partinin adayı Eckhard Scholz'u geride bıraktı. Scholz ise oyların yüzde 47,1'ini aldı.

Yeşiller partisinden Belit Onay'ın Hannover Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmesi Sosyal Demokrat Parti (SPD) için de ağır bir yenilgi oldu. Aşağı Saksonya eyaletinin başkenti Hannover'de 1946 yılından beri SPD'li belediye başkanları görev yapıyordu.

Belit Onay, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı Twitter paylaşımında seçmenlere teşekkür etti. "Hannover yeni bir başlangıcı seçti. Sadece tekrar şunu söyleyebilirim: Teşekkürler!” ifadesini kullanan Onay, "Gelecek yedi yılda şehrimiz için elimden gelenin en iyisini yapacağıma dair hepinize söz verebilirim” dedi.

38 yaşındaki Belit Onay, 27 Ekim’de yapılan seçimlerin ilk turu da oyların yüzde 32,2’sini alarak önde tamamlamış, ancak ilk turda her iki aday da mutlak çoğunluğu sağlayamamıştı.

1981'de Almanya'nın Goslar kentinde dünyaya gelen Belit Onay, 2013'ten bu yana Aşağı Saksonya Eyalet Parlamentosu'nda Yeşiller Partisi bünyesinde parlamenter olarak görev yapıyordu.

dpa, AFP/JD,BW

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